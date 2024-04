Trending Today: EU Wahl 🔷 WaVe-X 🔷 Tesla 🔷 Samsung 🔷 Reifenabrieb 🔷 China 🔷 KI 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:45 Workshop „Europa gemeinsam gestalten“ mit Fokus auf Startups

Die Veranstaltungsreihe „Europa gemeinsam gestalten“ geht in die dritte Runde: Am 7. Mai 2024 lädt die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) Unternehmen und Verbände zu einem Workshop bei „Erlebnis Europa“ in Wien. Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments organisiert. Ziel ist es, Unternehmen und Verbänden Informationen und Tools zur aktiven Beteiligung an der zukünftigen Entwicklung Europas zu bieten. Teilnehmende erhalten Einblicke in den EU-Gesetzgebungsprozess und Möglichkeiten zur Partizipation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen und Chancen für innovative Unternehmen und Startups im Binnenmarkt. Zudem werden EU-Maßnahmen und Förderungen zu Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Innovation und Künstliche Intelligenz vorgestellt. Expert:innen aus verschiedenen Bereichen stehen für Fragen zur Verfügung.

11:45 WaVe-X investiert in Truckoo: Digitaler Wandel im Nutzfahrzeughandel

Das österreichische Investmentunternehmen WaVe-X steigt als erster österreichischer Investor bei dem deutschen Start-up Truckoo ein. Mit einer Finanzspritze von 400.000 Euro und umfassendem Logistik-Knowhow unterstützt WaVe-X das Münchner Unternehmen, das sich als europaweit größte digitale Handelsplattform für Nutzfahrzeuge etabliert hat. In der jüngsten Finanzierungsrunde sicherte sich Truckoo insgesamt 1,5 Millionen Euro, an der auch deutsche Investor:innen beteiligt sind. Durch die Partnerschaft wollen beide Unternehmen den digitalen Wandel im Nutzfahrzeughandel vorantreiben und das internationale Wachstum von Truckoo vorantreiben.

10:45 Tesla & der Personalabbau: Keine 3.000 Stellen in Grünheide betroffen

Tesla plant weltweit einen Stellenabbau, streicht jedoch „keine 3.000 Stellen“ in seinem Werk in Grünheide bei Berlin. Die Entscheidung über den Abbau von Arbeitsplätzen in der Gigafactory Berlin-Brandenburg werde unter Einbeziehung des Betriebsrates geprüft, erklärte eine Tesla-Sprecherin. Zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, weltweit jede zehnte Stelle im Unternehmen zu streichen. Tesla verzeichnete im ersten Quartal überraschend einen Rückgang der Fahrzeugauslieferungen aufgrund des harten Preiskampfs in China und zunehmender Zweifel am Wachstumstempo im Elektroautomarkt.

10:00 Samsung überholt Apple als weltweit größter Smartphone-Hersteller

Laut International Data Corporation (IDC) hat Samsung im ersten Quartal 60,1 Millionen Smartphones verkauft, was einem Marktanteil von fast 21 % entspricht. Damit löst der südkoreanische Konzern Apple ab, das gut 50 Millionen iPhones verkaufte. Obwohl der Gesamtmarkt zum dritten Mal in Folge wuchs, verzeichneten sowohl Samsung als auch Apple Rückgänge im Absatz. Im Gegensatz dazu verzeichneten chinesische Hersteller wie Xiaomi erhebliche Zuwächse. IDC-Analyst Ryan Reith betonte, dass Samsung und Apple weiterhin im Premiumsegment stark bleiben, während chinesische Unternehmen auf Massenabsatz setzen.

09:45 Forscher warnt vor giftigen Substanzen aus Reifenabrieb auf Feldern

Thilo Hofmann von der Universität Wien präsentierte bei der Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) seine Studien zum Reifenabrieb. Mit rund einem Kilogramm pro Kopf und Jahr sei die Menge alarmierend hoch. Untersuchungen zeigen, dass giftige Substanzen aus dem Abrieb auf Feldern landen und in Nutzpflanzen wie Salat gelangen. Regulierungen seien dringend erforderlich, betonte Hofmann. Zwar seien Vorschläge zur Abfallreduzierung vorhanden, aber eine Änderung der Reifenherstellung sei entscheidend. Hofmann plädiert für „Positivlisten“ für weniger gesundheitsschädliche Zutaten in Reifenmischungen. Der Trends zu Elektroautos werde das Problem nicht lösen, da diese ebenfalls Reifenabrieb produzieren.

09:00 Chinas Wirtschaft wächst um 5,3 Prozent

Die chinesische Wirtschaft verzeichnete von Januar bis März ein unerwartet starkes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so das Statistikamt in Peking. Dies übertrifft die Prognosen von Reuters-Ökonomen, die lediglich mit einem Plus von 4,6 % gerechnet hatten. Dieser Anstieg, vor allem durch boomende Exporte getrieben, signalisiert eine wachsende Nachfrage auf dem Weltmarkt. Die Regierung strebt für das Gesamtjahr ein Wachstum von rund 5,0 % an. Trotzdem gibt es Bedenken hinsichtlich der Rückgänge in wichtigen Branchen wie der Industrieproduktion und dem Einzelhandelsumsatz, sowie der Herausforderungen durch die schrumpfende Bevölkerung und die Immobilienkrise.

08:30 Generative KI könnte deutschen Industrie Milliardenschub verleihen

Eine Studie von IW Consult im Auftrag von Google zeigt, dass der Einsatz von generativer KI die Bruttowertschöpfung der deutschen Industrie um bis zu 7,8 % erhöhen könnte, was einem Anstieg von 56 Milliarden Euro entspricht. Diese Form der KI ermöglicht die Generierung neuer Inhalte wie Texte und Bilder. Vor allem Akademiker:innen und Büroangestellte könnten von den Veränderungen profitieren, während klassische Industriejobs weniger betroffen sein könnten. Mehr als 50 % der deutschen Industriebetriebe setzen bereits KI ein, vor allem zur Automatisierung interner Systeme und zur Datenauswertung.