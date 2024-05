Trinkwasseraufbereitung: Triple A wird zu Culligan Austria

Seit etwa 30 Jahren ist Triple A ein wichtiger Akteur im Bereich der Trinkwasseraufbereitung. Nach der Übernahme durch Culligan International im Jahr 2023 erfolgte Anfang 2024 eine Umbenennung in Culligan Austria. Diese strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Trinkwasserlösungen soll nicht nur die Position von Culligan Austria stärken, sondern auch US-Technologie-Know-how auf den österreichischen Wassermarkt bringen.

Culligan Austria ist Teil eines globalen Netzwerks von Wasserlösungsanbietern und setzt sich für innovative und nachhaltige Trinkwasserlösungen ein, die ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen adressieren. Das Unternehmen bedient über 11.000 gewerbliche Kunden und 3.200 Haushalte und ist damit ein wichtiger Akteur in der Branche. Ursprünglich aus der Greiner Gruppe in Kremsmünster hervorgegangen, beschäftigt das Unternehmen nun 170 Mitarbeiter:innen und erzielte 2023 einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro.

95 Prozent Marktanteil

Das Unternehmen dominiert nach eigenen Angaben den Markt für freistehende Wasserspender in Österreich mit einem Marktanteil von etwa 95 Prozent. Diese Geräte werden vor allem in stark frequentierten Umgebungen wie Baustellen oder großen Produktionshallen eingesetzt. Der Trend zu leitungsgebundenen Lösungen in Unternehmen und Haushalten wird von Culligan Austria ebenfalls bedient, mit einem Marktanteil von etwa 75 Prozent.

Die Technologien von Culligan Austria setzen auf Nachhaltigkeit und Qualität. Die leitungsgebundenen Geräte sind mit Filtersystemen ausgestattet, die unerwünschte Stoffe aus dem Wasser entfernen, während wertvolle Mineralstoffe erhalten bleiben. Die Übernahme durch Culligan International hat den Zugang zu innovativen Technologien wie der Firewall® UV-Wasserfilter-Technologie und speziellen antimikrobiellen Beschichtungen ermöglicht, die eine effiziente Wasseraufbereitung gewährleisten.

Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Culligan Austria engagiert sich außerdem für die Reduzierung von Plastikflaschen. Das Unternehmen strebt an, die Verwendung von Einweggebinden für Wasser in Unternehmen, Haushalten und der Gastronomie zu minimieren. Mit jedem leitungsgebundenen Wasserspender können jährlich bis zu 1.440 Einwegplastikflaschen eingespart werden.

Das Unternehmen verfolgt eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Die Produktionsstätte in Thalheim, Steiermark setzt auf emissionsfreie Abfüll- und Reinigungsprozesse, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Zusätzlich betreibt die Firma ein Aufforstungsprojekt und strebt die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge an.