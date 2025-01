TTTech Auto wird um 625 Mio. Dollar an NXP verkauft, Unicorn-Status verloren

Im Februar 2022, vor etwa drei Jahren, war es eine Sensationsmeldung: Da wurde bekannt, dass TTTech Auto aus Wien nach einer Finanzierungsrunde von insgesamt 250 Millionen Euro (285 Millionen US-Dollar) seitens der börsennotierten Aptiv PLC (NYSE: APTV) und der deutschen VW-Tochter Audi Unicorn-Status erreichte – also eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Auch Samsung investierte in das Wiener Unternehmen für Auto-Software. Nun wechselt der Eigentümer: Denn NXP, der niederländische Chip-Hersteller, kauft TTTech Auto um 625 Mio. Dollar (600 Mio. Euro).

„NXP hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien von TTTech Auto abgeschlossen, einschließlich des 35,8-prozentigen Anteils von TTTech. Die All-Cash Transaktion wird mit 625 Millionen US-Dollar bewertet“, heißt es in einer Aussendung. „Mit dieser wichtigen Akquisition will NXP die branchenführende Sicherheitssoftware MotionWise von TTTech Auto in seiner NXP CoreRide Plattform skalieren und so den Übergang zu Software-Defined Vehicles (SDV) im Automobilsektor weiter entscheidend beschleunigen.“

NXP ist nach ASML das größte europäische börsennotierte Unternehmen im Halbleiter-Bereich und kommt auf eine Marktkapitalisierung von aktuell etwa 54 Milliarden Dollar. NXP verzeichnete 2023 einen Umsatz von 13,28 Milliarden US-Dollar.

Langjährige Zusammenarbeit mit NXP

TTTech Auto wurde 2018 als Unternehmen für Software in Autos von der Mutter TTTech ausgegründet, später kamen dann Infineon, Samsung und Aptiv kamen als Gesellschafter hinzu. „Die europäische Industrie befindet sich in einem Transformationsprozess, der durch Digitalisierung und den Übergang zu mehr Autonomie und Automatisierung geprägt wird. Dabei ist Expertise im Bereich der funktionalen Sicherheit und der Funktionssicherheit entscheidend für diese Marktveränderung. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit NXP hat sich bereits erfolgreich bewährt – nicht nur im Automobilsektor, sondern auch in marktprägenden Anwendungen wie neuen Cockpit-Generationen für Flugzeuge und der Advanced Air Mobility (z.B. Robo-/Flugtaxis) sowie KI-gestützten Rechner- und Computervision-Plattformen für mobile Maschinen“, so Georg Kopetz, Mitgründer und CEO von TTTech, zum Verkauf.

Diese Akquisition erlaube es NXP und TTTech Auto, sich bei der Gestaltung der Zukunft der software-definierten Fahrzeuge (SDVs) auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Währenddessen würde die TTTech-Gruppe, vor 25 Jahren als Spin-off der TU Wien gegründet, weiter digitale Lösungen für Roboter, den Energiesektor sowie für Luft- und Raumfahrtsysteme weiterentwickeln. Man wolle die „bestehende Partnerschaft mit NXP weiter verstärken und einen wesentlichen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Aktien in die Entwicklung sicherer Produkte“ investieren.

“NXP und TTTech teilen die Vision, sichere und zuverlässige Systeme anzubieten. Dieser Schritt wird großartige neue Möglichkeiten eröffnen, den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen in der Automobilindustrie zu beschleunigen, und wir machen nun einen entscheidenden Schritt, der unsere Technologieführerschaft und unsere Ingenieursressourcen in Europa weiter stärken wird“, sagt Lars Reger, Chief Technology Officer bei NXP. „Dieser strategische Schritt ermöglicht es uns, unsere großartigen bestehenden kommerziellen Partnerschaften mit TTTech in verschiedenen Branchen zu stärken und uns gemeinsam noch stärker auf unsere Strategie zu konzentrieren, eine führende Position im Bereich intelligenter Edge-Systeme für die Automobilindustrie und das industrielle IoT einzunehmen.“