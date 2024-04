Uniswap: Das „Herz von DeFi“ wird durch eine SEC-Klage bedroht

„Der Krieg gegen DeFi hat begonnen“: Das ist in etwa der Tenor bei den Vorgängen rund um die aktuell größte dezentrale Krypto-Börse der Welt. Denn die US-Börsenaufsicht SEC hat Uniswap via berühmt-berüchtigter „Well’s Notice“ wissen lassen, dass sie rechtliche Schritte einleiten wird. Worum es geht, ist klar: Um den UNI-Token, der dem Verständnis der SEC nach ein Wertpapier darstellt, das sämtliche Besitzer:innen an dem Unternehmen Uniswap beteiligt. Und weil es nie einen Börsengang oder dergleichen gab, sieht die SEC UNI als illegal an. Klar, dass die Macher:innen der dezentralen Exchange (DEX) das völlig anders sehen.

Zusätzlich kommt noch dazu, dass via Uniswap hunderte an Token gehandelt werden können, und darunter sind zahlreiche, die die SEC ebenfalls als illegal ansehen könnte. Wie mehrmals berichtet, ist die US-Börsenaufsicht auch bereits gegen zentralisierte Börsen wie Coinbase oder Kraken vorgegangen – und immer ging es auch um die Frage, ob diese nicht registrierte und deswegen illegale Token handeln lassen.

„Trotz der Rhetorik der SEC, dass „die meisten“ Token Wertpapiere sind, ist die Realität, dass Token ein digitales Dateiformat sind, wie ein PDF oder eine Tabellenkalkulation, und viele Arten von Werten speichern können. Sie sind nicht per se Wertpapiere, so wie auch nicht jedes Blatt Papier ein Aktienzertifikat ist. Die überwältigende Menge der gehandelten Token sind definitiv keine Wertpapiere – es handelt sich um Stablecoins, Community- und Utility-Token und Waren wie Ethereum und Bitcoin“, heißt es seitens Uniswap. „Token, die auf Sekundärmärkten wie Uniswap gehandelt werden, sind keine Investitionsverträge. Für den Fall, dass ein Token ein Wertpapier darstellen könnte, hat sich die SEC geweigert, einen Weg zur Registrierung für Unternehmen zu schaffen.“

Uniswap: „Die von uns angebotenen Produkte sind legal“

Mit einer Klage der SEC gegen Uniswap wird bereits seit 2021 gerechnet – damals leitete die mächtige US-Behörde unter ihrem Chef Gary Gensler bereits eine Untersuchung gegen Uniswap ein (mehr dazu hier). Bisher ist de DEX weiter gewachsen – zuletzt wurde gemessen, dass das Transaktionsvolumen seit dem Launch 2018 umgerechnet satte 2 Billionen Dollar ausmacht. „Wir sind überzeugt, dass die von uns angebotenen Produkte nicht nur legal, sondern auch transformativ sind“, heißt es seitens Uniswap. User könnten über das Protokoll Krypto-Assets handeln, aber die Assets dabei selbst halten und verwahren. Der UNI-Token sei auf mehr als 300.000 Halter:innen verteilt und so etwas wie Bitcoin und Ethereum, aber sicher kein „Investment Contract“.

Anders als bei Bitcoin gibt es aber sowohl einen Gründer als auch ein Unternehmen hinter Uniswap. Uniswap Labs ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New York City. Gründer und CEO, Hayden Adams, setzte das Uniswap-Protokoll in die Welt. Doch seither wollen er und sein Team die Geschicke der dezentralen Exchange nicht mehr leiten – stattdessen würde das Protokoll von einer globalen Gemeinschaft von UNI-Token-Inhabern und Delegierten verwaltet. Im Prinzip kann jede:r Vorschläge über Neuerungen und Änderungen einbringen, finden diese eine Mehrheit, werden sie umgesetzt. Wichtig zu wissen ist dabei aber, dass es keine richtig demokratischen Wahlen nach dem Prinzip „ein Mensch, eine Stimme“ sind, sondern sich das Stimmgewicht nach der Anzahl der Tokens richtet.

Uniswap hofft nun darauf, dass sich das Blatt gegen die SEC wendet. Der Vergleich mit Shapeshift, das ebenfalls eine dezentrale Börse sei, würde zeigen, dass die Behörde nicht weit kommen würde – und auch der jahrelange Rechtsstreit mit Ripple bezüglich der Frage, ob XRP ein Wertpapier ist, sei noch immer nicht geklärt. Dass sich die SEC nach Klagen gegen Coinbase, Binance oder Kraken nun auf DeFi einschießt, ist aber klar. Wie berichtet, wird erwartet, dass die Aufsicht bald auch gegen Ethereum vorgehen wird – wieder rund um die Frage: Sind ETH-Token nicht eigentlich Aktien einer Firma, deren CEO Vitalik Buterin heißt?