Veli: Ex-Bitpanda-Mitarbeiter launcht neues Krypto-Startup

Günstig kaufen, teuer verkaufen – der große Traum jedes Krypto-Investors auf dem Weg zu Reichtum. Leider sind die Krypto-Märkte hochgradig volatil und unvorhersehbar, weswegen da unzählige Menschen in den letzten Jahren ziemlich viel Geld verloren haben. Nun aber tritt ein ehemaliger Bitpanda-Mitarbeiter mit seinem neuen Startup Veli mit eine großen Versprechen an: Auch unerfahrene Kleinanleger:innen sollen automatisiert zu günstigen Zeitpunkten kaufen und verkaufen können.

„Zum ersten Mal gibt es eine automatisierte Möglichkeit für kleinere Investoren, Assets zu kaufen, wenn ihr Marktwert nahe am Tiefpunkt ist, und zu verkaufen, wenn er am höchsten ist, ohne dass sie über umfassende Krypto-Kenntnisse verfügen müssen“, so Mitbegründer und CEO Stevan Radonjanin. Er war von 2018 bis 2020 für Business Development bei Wiener Krypto-Unicorn Bitpanda zuständig, dann war er für das slowenische Krypto-Unternehmen Kriptomat tätig. Gemeinsam mit Marko Selakovic aus Belgrad hat er schließlich Veli gegründet.

Anstatt Nutzer:innen BTC, ETH und Co. wie bei Krypto-Börsen oder bei Brokern kaufen zu lassen, kann man automatisiert Krypto-Portfolios auf Basis von vorangelegten Handelsstrategien kaufen. Bei einer konservativen Strategie werden Bitcoins gekauft, bei riskanteren kommen Altcoins je nach Geschmack dazu. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, sich mit menschlichen Mentor:innen in einem Call auszutauschen und diesen Fragen zu stellen. Man sei aber keine Finanzberatung. „Wir haben ein einfaches und effizientes Tool entwickelt, das Anlegern hilft, ihr Risikoniveau zu verstehen, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen, indem sie in bewährte und getestete Strategien investieren, die quantitativ von promovierten Finanzforschern entwickelt wurden“, so Radonjanin.

Veli ist mit einem kleinen Team in Wien, Belgrad und Dubai, einem der wichtigsten Anziehungspunkte der Krypto-Community, vertreten. Als Unternehmen registriert ist das Startup in Litauen, Als Partner werden Tradecore, dap capital und 40 Plus Capital genannt.

Automatisch verkaufen, wenn die Preise anfangen zu purzeln

Ein besonderes Feature ist, dass automatisch verkauft wird, wenn Krypto-Preise purzeln. „Die Nutzer können den niedrigsten Wert festlegen, bei dem die App ihre Vermögenswerte automatisch verkaufen soll. Zum Beispiel kann der Schwellenwert auf 20 % festgelegt werden, wodurch die App die Vermögenswerte sofort verkauft oder umwandelt, sobald ihr Wert unter 80 % ihres ursprünglichen Wertes fällt. Diese Funktion ist auch dann aktiv, wenn der Nutzer nicht online ist, um ihn vor unerwünschten Verlusten zu schützen“, heißt es seitens Veli. Zur Nutzung der Ap muss man einen KYC-Prozess durchmachen, die mehr als 100 unterschiedlichen Krypto-Assets können mit Kreditkarte oder Banktransfer gekauft werden.

Krypto-Anlage-Strategien den Nutzer:innen auf unterschiedliche Art und Weise zugänglich zu machen, haben schon viele Startups versucht. In Österreich etwa können Nutzer:innen von Coinpanion in vorangelegte Körbe von Krypto-Assets investieren, bei Trality können Trading-Bots erstellt werden, um bestimmte Handelsstrategien zu verfolgen. Bitpanda selbst hat angekündigt, 10 Millionen Dollar in die Entwicklung eines personalisierten AI-Vermögensberaters zu investieren. Denn könnte man in Zukunft auch befragen, wann und welche Krypto-Assets man kaufen soll.

Zum Start will Veli vor allem Frauen als Nutzerinnen gewinnen. „Deshalb bieten wir unsere Plattform kostenlos für weibliche Nutzer an, die sich oft von der Welt der Krypto-Investitionen ausgeschlossen fühlen“, so Radonjanin.