Voltfang: CleanTech startet mit recycelten Stromspeichern in Österreich

Gewerbe und Industrie steigt zunehmends auf Ökostrom um, und das eröffnet auch den Anbietern von Speicherlösungen einen neuen großen Markt. Somit ist es nicht überraschend, dass das deutsche CleanTech-Startup Voltfang nun die Expansion nach Österreich bekannt gibt. Vertriebspartner ist dabei Schmachtl, ein Dienstleistungs- und Zulieferunternehmen für Industrie, Handel und Gewerbe. Das gemeinsame Ziel: bereits in den kommenden Monaten rund drei Megawattstunden an Speicherprojekten umsetzen.

„Die Kooperation mit Schmachtl ermöglicht es uns, unsere hochwertigen Batteriespeicherlösungen auf dem österreichischen Markt zugänglich zu machen“, so Mitgründer Roman Alberti, Geschäftsführer bei Voltfang. „Diese Zusammenarbeit steht im Zeichen des gemeinsamen Engagements für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit und wird einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung einer grünen Zukunft in Österreich leisten.“ Alberti gründete Voltfang gemeinsam mit Afshin Doostdar (CTO) und David Oudsandji (Co-CEO) 2020 in Aachen.

Batterien aus der Autoindustrie im Einsatz

Das Besondere an Voltfang ist, dass die Stromspeicher, die man eta in Kombination mit einer PV-Anlage einsetzt, unter anderem aus recycelten Second-Life-E-Autobatterien hergestellt werden. „Bei Voltfang tragen wir dazu bei, den Import von seltenen und kritischen Rohstoffen zu reduzieren, indem wir statt neuer Materialien wiederaufbereitete und neue Batterien verwenden, die beispielsweise aus der Überproduktion der Automobilindustrie stammen“, heißt es aus dem Unternehmen.

In Deutschland zählen bereits etwa Aldi Nord oder Mc Donald’s zu den Kunden. 2023 investierte der große Heizungsbauer Viessmann gemeinsam mit anderen 5,2 Millionen Euro in das Startup mit mehr als 70 Mitarbeiter:innen. Durch den Einsatz der recycelten Batterien sollen Unternehmen eine messbare CO2-Reduktion schaffen und sich durch die Speicherung von Strom von den Strompreisen unabhängig machen können. Batteriespeicher gibt es von einer Mindestgröße von 58 kWh bis hin zu 25,75 MWh für Großprojekte.