Marktturbulenzen: Nicht nur Startups haben 2023 Geldsorgen, sondern auch die VCs

Der neue europäische Venture-Bericht für das dritte Quartal 2023, veröffentlicht von PitchBook, zeigt, dass der Wert der Deals auf dem VC-Markt Ende 2023 deutlich unter dem von 2022 liegen wird (keine große Überraschung), aber Anzeichen einer Erholung erkennbar sein könnten.

Laut dem Bericht belief sich der Wert der Venture-Capital-Deals in Europa in den ersten neun Monaten des Jahres auf 43,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 49,1 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten von 2022 entspricht. Der Gesamtwert der Deals im Jahr 2022 erreichte 109,0 Milliarden, deswegen wird erwartet, dass die Erholung bis zum Jahresende nicht ausreicht, um die Gesamtsumme von 2023 im Vergleich zu den letzten beiden Jahren zu steigern.

Große Rückgänge bei Spätphasen-Finanzierung

Obwohl der Deal-Wert vor 2020 fast ähnlich hoch oder niedriger war als in den ersten drei Quartalen von 2023, deutet dies darauf hin, dass die Venture-Aktivität langfristig ein strukturelles Wachstum erfahren hat. Kurzfristig (quartalsweise) ist zu erkennen, dass der Deal-Wert seit dem ersten Quartal gestiegen ist. Die Daten zeigen, dass der Deal-Wert im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 5,9 Prozent gestiegen ist.

Spätphasen zeigen weiterhin größere Rückgänge im Vergleich zu Frühphasen. Die Aktivität in der Spätphase ging in den ersten drei Quartalen von 2023 um 61,9 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 zurück. Die Aktivität in der Frühphase hat seit dem ersten Quartal 2023 sequenziell zugenommen (vier der zehn größten Deals im dritten Quartal fallen in diese Phase).

Cleantech- und AI-Technologien waren bei bemerkenswerten Deals häufig vertreten (fünf der zehn größten Deals im Quartal waren Cleantech-Deals, darunter die drei größten Investitionen). Die kommerziellen Dienstleistungen sowie Frankreich und Benelux zeigen die größte Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Branchen- und regionale Trends. Dennoch führen das Vereinigte Königreich und Irland deutlich, wo 33,2 Prozent des Deal-Werts in Europa in den ersten neun Monaten von 2023 lagen.

Starker Einbruch bei Exits

Laut dem Bericht belief sich der Exit-Wert in den ersten drei Quartalen von 2023 auf 9,1 Milliarden Euro (72,8 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres). Daher ist es keine Überraschung, dass 2023 voraussichtlich das Jahr mit dem niedrigsten Exit-Wert seit 2013 sein wird. Für VCs ist das natürlich ein Problem, weil so keine Gewinne realisiert werden können – ja ja benötigt werden, um Fonds-Returns zu erzielen.

Was die Arten von Exits betrifft, so bleibt der Wert von Börsengängen in diesem Jahr am niedrigsten (mit einem Rückgang von 79,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres), während Buyouts die größte Widerstandsfähigkeit zeigen (aber dennoch einen Rückgang von 56,4 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnen). Der Großteil des Exit-Werts und der Anzahl liegt bei Übernahmen.

Nach Branchen zeigt die IT-Hardware die größte Widerstandsfähigkeit, während die Energiebranche in den ersten neun Monaten des Jahres den größten Rückgang verzeichnete. Im dritten Quartal 2023 waren die meisten der zehn größten Exits in der Softwarebranche.

VC-Fundraising ebenfalls stark gesunken

In den ersten neun Monaten von 2023 belief sich das aufgebrachte Kapital auf 13,9 Milliarden Euro (im Vergleich dazu belief sich die Gesamtsumme von 2022 auf 27,6 Milliarden Euro). Obwohl die Daten einen Rückgang im Jahresvergleich zeigen, gab es seit dem ersten Halbjahr 2023 einen Anstieg, wobei das aufgebrachte Kapital auf 8,9 Milliarden Euro stieg.

Wie im Bericht angegeben, wird nicht erwartet, dass dieses Jahr die Höchststände von 2022 übersteigen wird, selbst bei der bemerkenswerten Zunahme der Finanzierung im Laufe des Jahres. Es gibt viele Gründe dafür, darunter das Fehlen von Megafonds in der Anlageklasse, die die Gesamtsummen verzerren können.

Regional betrachtet wurde der größte Anteil des aufgebrachten Kapitals in den ersten drei Quartalen von 2023 im Vergleich zu 2022 von Frankreich und Benelux erzielt (27,8 Prozent), gefolgt von der DACH-Region (24,3 Prozent). Mit diesem Anteil nähern sich Frankreich und Benelux dem Vereinigten Königreich und Irland, der größten Region in Bezug auf das Kapital.