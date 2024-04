Weenat: Französisches Agrartech-Startup sammelt 8,5 Mio. Euro ein

Das französische Agrartechnologieunternehmen Weenat hat es sich zum Ziel gemacht, die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel durch den Einsatz modernster Technologien zu stärken. Dafür hat das Startup eine drahtlose Wetterstation entwickelt und seither viel Know-how im Bereich der Sensorik gewonnen. Nun hat das im Jahr 2014 gegründete Jungunternehmen eine Series C-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 8,5 Millionen Euro auf die Beine gestellt.

Weenat ist zehn Jahre nach Gründung profitabel

Angeführt hat die Finanzierungsrunde der European Circular Bioeconomy Fund. Weitere Investoren in dieser Runde sind Pymwymic, LIBERSET und IDIA Capital Investissement. Die Finanzierung soll es Weenat ermöglichen, seine Sensor-Technologien in ganz Europa auszuweiten. Nach eigenen Angaben ist die Jungfirma heute in seinem Kerngeschäft profitabel und verfügt über mehr als 25.000 Sensoren, die in ganz Europa zum Einsatz kommen.

Über 200 Partner unterstützen das Netzwerk vor Ort, darunter führende Genossenschaften, Händler und die Lebensmittelindustrie in Frankreich, Spanien und Deutschland. Weenat sammelt mit seinen Sensoren umfangreiche Datensätze mit raumbezogenen und kalibrierten Wetter- und Bodenwasserdaten ein. Darüber hinaus bietet das Scale-up auch Lösungen für die Lebensmittel- und Agrarindustrie an, um klimaresistente Praktiken zu fördern.

Kampf gegen Wasserknappheit in Landwirtschaft

„Als führender Anbieter von Wetterdaten und Wassermanagement hat Weenat das Ziel, seine Innovationen in ganz Europa zu verbreiten und Landwirte mit effektiven und benutzerfreundlichen Lösungen zu versorgen. Im Jahr 2023 haben unsere 10.000 Bodensensoren zur Einsparung von 32 Millionen Kubikmetern Wasser geführt. Die potenzielle Auswirkung der Skalierung unserer Lösungen auf alle Felder in Europa ist wirklich atemberaubend“, erklärt Jérôme Le Roy, Gründer des Unternehmens.

Laut Weenat sind aufgrund der Klimakrise Wasserknappheit und Wassermanagement eine der großen ökologischen Herausforderung für die kommenden Jahrzehnte. Diese Situation hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Landwirte, denn 70 Prozent des weltweit entnommenen Süßwassers entfallen auf die Landwirtschaft. Mehr als die Hälfte dieses Wassers würden ineffizient zum Einsatz kommen, weil es an geeigneten Instrumenten fehle.

Weenat hat sich zum Ziel gesetzt, Landwirte bei der Bewältigung der Herausforderungen der Wasserknappheit zu unterstützen. Das Verständnis der Bodendynamik bleibe die größte Herausforderung für Bewässerungsbetriebe. Deswegen hat das Scale-up ein Programm zur Echtzeitüberwachung des Bodenwassergehalts in der gesamten Tiefe der Wurzelzone auf allen Parzellen in Europa gestartet. Dieses Programm nutzt Daten aus Weenats umfangreichem Netzwerk von Bodensensoren, sowie Satellitenbilder und Künstliche Intelligenz.