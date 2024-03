wefox-CEO Julian Teicke tritt ab

wefox, 2015 gegründet von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic, kämpfte zuletzt nach starken Jahren mit großen Finanzierungsrunden damit, in die schwarzen zahlen zu kommen. „Nach neun sehr intensiven und spannenden Jahren bei wefox habe ich beschlossen, in die Rolle eines President on the Board zu wechseln, um mich verstärkt auf strategische Themen von wefox zu fokussieren. Diese Veränderung erlaubt es mir, weiterhin einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft von wefox zu leisten und mich gleichzeitig noch stärker einer anderen Leidenschaft zu widmen: der Unterstützung von Unternehmensgründerinnen und -gründern“, heißt es in einer Aussendung seitens Teicke. Er wird sich demnach vermehrt als Business Angel am Markt positionieren.

Der neue wefox-CEO Mark Hartigan bringt eine umfangreiche Erfahrung als globale Führungskraft und Vorstandsvorsitzender mit. In seiner beruflichen Laufbahn bekleidete er bedeutende Positionen, unter anderem als CEO von LV sowie als Leiter Operations der Region Europa, Naher Osten und Afrika bei der Zurich Insurance Group. Zusätzlich führte er als CEO die Geschäfte von Zurich Global Life in der Region Asien-Pazifik und Naher Osten und war verantwortlich für das regionale Geschäft in Europa. Er ist auch Absolvent des King’s College London.