wefox: Deutsches InsurTech-Unicorn holt 110 Mio. Dollar – die Hälfte als Kredit

„Das zweite Closing unserer Serie-D-Finanzierungsrunde unterstützt uns beim weiteren Aufbau eines internationalen Geschäfts mit einem klaren Pfad in Richtung Profitabilität. Wir haben bereits wichtige Maßnahmen getroffen, um unser Geschäft für die Zukunft robust aufzustellen. Die Finanzergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass wir gut positioniert sind, um die kommenden Herausforderungen zu meistern und unser internationales Wachstum nachhaltig voranzutreiben“, so Teicke in einer Aussendung.

Profitabilität als Ziel für 2023

Dem Handelsblatt zufolge soll wefox dieses Jahr auf Gruppenebene profitabel werden wollen – im ersten Quartal 2023 wurden bereits 300 Mio. Euro umgesetzt. wefox dient als Technologie-Plattform für den Versicherungsvertrieb, 300 Versicherer und 4.000 Versicherungsmakler mit 2,5 Millionen Kunden in Europa sollen sie nutzen. wefox wurde im Jahr 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet.

„Das Vertrauen von zwei global führenden Finanzinstituten wie J.P. Morgan und Barclays zu gewinnen, ist nicht nur ein klares und wichtiges Signal für all unsere Partner und Kunden am Markt, sondern bedeutet für uns auch eine enorme Bestätigung und Stärkung unseres Geschäftsmodells, als weltweit führendes Insur-Tech im Zuge der Weiterentwicklung unserer Technologie-Plattform strategisch die richtigen Weichen gestellt zu haben. Gemeinsam mit unseren Partnern in Österreich können wir damit noch stärker zu einer nachhaltigen Digitalisierung unserer Branche beitragen“, so Rainer Vogelmann, Country Head bei wefox in Österreich.

Wie stabil die Bewertung bei 4,5 Mrd. Dollar ist, darf hinterfragt werden. Nahezu alle großen Fintech-Unicorns in Europa – von N26 über Revolut und Checkout.com bis Bitpanda – haben direkt oder indirekt Abwertungen durch Investor:innen erfahren oder zumindest nach aktuellem Stand zugegeben. Was man von außen nicht sieht, sind in der aktuellen Marktlage immer wieder von Investor:innen geforderte Liquidation Preferences (LiqPrefs). Diese können dafür sorgen, dass die Bewertung nach außen kommunikativ gleich bleiben kann, aber intern zu Abwertung führt.