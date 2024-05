WhatsApp plant einen eigenen AI-Bildgenerator

Der Messaging-Dienst WhatsApp arbeitet offenbar an der Integration eines praktischen AI-Bildgenerators in seiner App. Die Beta-Version 2.24.12.4 von WhatsApp für Android zeigt laut heise „Imagine“ als zusätzliche Möglichkeit eines Nachrichtenanhangs. Imagine ist der KI-Bildgenerator von Meta, der Muttergesellschaft von WhatsApp. Bislang ist diese Funktion innerhalb von WhatsApp aber noch in der Entwicklung, selbst Beta-Tester:innen können sie bisher nicht nutzen. Deshalb ist unklar, wann auch Nutzer:innen innerhalb der Anwendung Bilder per AI erstellen können.

Meta will AI-Funktionen ausweiten

Ende 2023 hatte Meta Platforms mit „Imagine“ einen eigenständigen KI-Bildgenerator für das Web vorgestellt, der aus Textvorgaben per Künstlicher Intelligenz Bilder erzeugt. Imagine basiert auf demselben Foundation-Modell von Meta AI wie der Ende September präsentierte Bildgenerator namens Emu. Letzterer kommt aber lediglich für Instagram und im Messenger des Facebook-Konzerns erstellte Bilder zum Einsatz. Bald sollte mit WhatsApp auch die dritte Plattform Metas diesen KI-Bildgenerator bekommen.

Bislang ist Meta AI als KI-Chatbot nur einer begrenzten Zahl von WhatsApp-Nutzer:innen in bestimmten Regionen zugänglich, aber der Konzern arbeitet bereits an einer Ausweitung der KI-Funktionen. User sollen künftig auch innerhalb der Messaging-App individualisierte Bilder per AI generieren können.

WhatsApp führt auch Chat-Favoritenfunktion ein

Ein Screenshot von WhatsApps Beta-Version 2.24.12.4 für Android zeigt einen zusätzlichen Eintrag bei möglichen Anhängen einer Nachricht. Diese Funktion übernimmt mit Imagine den Namen des KI-Bildgenerators von Meta für das Web, sodass von einer ähnlichen Funktion ausgegangen werden kann. Da WhatsApp wichtige Funktionen auch für andere Mobilbetriebssysteme ausrollt, dürften neben Android-Nutzer:innen auch iPhone-Besitzer:innen die KI-Bildgenerierung innerhalb der Anwendung bekommen. Fraglich ist nur der Zeitpunkt.

Zuvor sollten User aber ein anderes neues Feature bekommen, nämlich die Markierung bestimmter Chats als Favorit, um diese Nachrichtenverläufe schneller wiederfinden zu können. Diese Funktion ist Teil der Beta-Version 2.24.12.7 für Android und steht einigen Beta-Tester:innen bereits zur Verfügung für eine Prüfung. Das dürfte insbesondere Nutzer:innen mit einer Vielzahl aktiver Chats beim Wiederfinden von Nachrichten helfen.