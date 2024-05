Edge AI: Wie LLMs am Smartphone laufen – feat. Vivien von Objectbox

Wenn wir ChatGPT und Co heute mit Aufgaben beauftragne, dann wird das in der Cloud von Microsoft, Google und Amazon erledigt. Doch das muss nicht so sein: Edge AI verspricht, dass KI-Modelle lokal auf Smartphone oder Notebook Aufträge erledigen können, ohne Daten in die Cloud senden zu müssen. Mittendrin in dem Trend – Objectbox von Gründerin Vivien Dollinger aus Berlin – und mit ihr wollen wir heute über Edge AI und alles was dazu gehört sprechen. Die Themen:

Edge AI vs. Cloud

RAG – Retrieval Augmented Generation

Vectordatenbaken als Datenbunker

Kleine LLMs direkt am Gerät

Worauf Apple setzt

Die Pläne von Objectbox

