Wien: Neues Repair-Café repariert Gegenstände monatlich gratis

Das Konzept der Reparatur und Wiederaufbereitung von Gegenständen ist heute ein massiver Trend. Immer mehr Unternehmen bieten wiederhergestellte Produkte an, die eine nachhaltige Alternative zur viel zu omnipräsenten Wegwerfkultur darstellen. Das Recht auf Reparatur wurde im EU-Parlament kürzlich beschlossen und Startups wie refurbed aus Wien stehen hier an vorderster Front. Doch es gibt auch andere Projekte in Wien, die Wiederaufbereitung von Elektronik und Co setzen, darunter ein neues Repair-Café im 5. Bezirk.

Reparaturen sollen Ressourcen sparen

„Müll vermeiden und Ressourcen sparen“, so die Devise des Repair-Cafés in Margareten, das im Rahmen des Wiener Klimateams entstanden ist. Gemeinsam mit Expert:innen der Stadt Wien hat das Team einen Projektentwurf entwickelt. Schließlich hat eine Bürger:innenjury das Vorhaben als eines von fünf Klima-Projekten für Margareten ausgewählt. Im Februar wurde das Repair-Café nun von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic eröffnet. Das Café konzentriert sich auf Elektro-Kleingeräte und Textilien.

Das neue Repair-Café mit dem Titel „Margareten repariert…!“ findet einmal im Monat an einem Nachmittag im 48er-Tandler statt. Der nächste Termin findet am 13. März von 14 bis 18 Uhr statt. Interessierte können online einen Termin für ihre Reparatur buchen. Qualifizierte Fachkräfte reparieren dort beim ersten Termin Elektro-Kleingeräte oder Textilien – und das kostenlos.

Repair-Café legt Fokus auf Elektronik und Textilien

„Von der Idee bis zum fertigen Projekt haben ganz viele Menschen mitgeholfen, das Repair-Café in Margareten zu realisieren. Genau das ist die Idee des Wiener Klimateams: wir können die Klimakrise nur gemeinsam bekämpfen. Und dazu können alle einen Beitrag leisten, etwa indem man lieb gewonnenen Gegenständen oder Kleidern eine zweite Chance gibt. Das schont Ressourcen und das eigene Geldbörsel“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Jeden Monat gibt es einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Gerätegruppe. Am 13. März können kaputte Elektrokleingeräte sowie Textilien in den 48er Tandler gebracht werden. Fachkräfte kümmern sich um die Instandsetzung defekter Elektrokleingeräte. Es gibt auch die Möglichkeit, Textilien mittels Visible Mending fachmännisch ausbessern zu lassen. Visible Mending ist eine Reparaturtechnik, die Schäden an Kleidung sichtbar und dekorativ ausbessert, anstatt sie zu verbergen, und so den Kleidern einzigartigen Charakter verleihen soll.

Ausgenommen von der Reparatur sind Handys, Computer, Kaffeevollautomaten und große Elektrogeräte wie etwa Waschmaschinen, da diese Reparaturen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei künftigen Terminen haben Besucher:innen auch Zugang zu Checks und Kleinreparaturen bei Fahrrädern. Die Anmeldung zum Café ist hier möglich.