refurbed holt frische 54 Millionen Euro an Bord

Erst kürzlich wurden sie mit dem EY Entrepreneur of the Year Award ausgezeichnet, und schon folgt die nächste Erfolgsmeldung: Die auf generalüberholte Produkte spezialisierte Handelsplattform aus Wien hat in einer neuen Finanzierungsrunde frische 54 Mio. Euro (ca. 57 Mio. Dollar) an Bord geholt. Die Runde wird von Evli Growth Partners und C4 Ventures angeführt, die bereits bei früheren Runden investiert haben. Mit dabei sind auch All Iron Venture und Speedinvest. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurden 45 Mio. Euro geholt. Auch wenn das Scale-up als das nächste österreichische Unicorn gehandelt wird, noch ist es nicht so weit, auch wenn die Bewertung sich im Vergleich zur letzten Runde verdoppelt haben soll.

Nach Angaben des Unternehmens sei man in den Kernmärkten Deutschland und Österreich bereits profitabel, nun geht es auch darum, die anderen Länder in die schwarzen zahlen zu bekommen. Zuletzt kommuniziert wurde auch, dass der Außenumsatz der Wiener Firma bei mehr als einer Milliarde Euro liegt. Da refurbed nicht selbst verkauft, sondern Kund:innen mit jenen Händler:innen verbindet, die selbst generalüberholte Ware (z.B. iPhones) handeln, lässt sich daraus nicht einfach der eigene Umsatz ableiten.

refurbed setzt auf den Trend bei Konsument:innen darauf, dass immer mehr Menschen nachhaltigere Produkte wollen. „Natürlich merken wir bei unseren Kund:innen, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Das ist ein sehr langfristiger Trend: Als wir gestartet haben, waren es nur zehn bis zwanzig Prozent unserer Kund:innen, die meinten, sie wollen unsere Produkte wegen des Nachhaltigkeitsaspekts kaufen. Jetzt sind wir bei 40 bis 50 Prozent“, sagte Mitgründer Peter Windischhofer kürzlich im Interview mit Trending Topics. „Dieser Meilenstein ist nicht nur ein bedeutender Erfolg für refurbed, sondern auch ein Zeichen dafür, dass sich der Markt im Hinblick auf die Verbraucherentscheidungen in Richtung Nachhaltigkeit bewegt.“

refurbed ist am Markt nicht alleine unterwegs. Rivalen gibt es etwa mit Back Market aus Frankreich, das ebenfalls viel Geld geraised hat und 2022 gar eine Bewertung von 5,7 Milliarden Dollar erreichte. Nach dem Hype um Tech-Unicorns 2021 ist der Boom aber abgeflaut, und es wird aufgrund gesunkener Bewertungen schwieriger, Unicorn-Status zu erreichen.