Wohnwagon & nachhaltiges Bauen: „Statt nach dem m²-Preis, fragt besser nach den Lebenszykluskosten!“

Wie ist es, in einem Holzhaus zu wohnen? In dieser Folge erzählt Theresa Mai, Gründerin von ⁠Wohnwagon⁠, über die Wachstumsreise ihres Startups. Das niederösterreichischen Holzbauunternehmen ist vor mehr als zehn Jahren als Tiny-House-Pionier in Österreich gestartet. Heute will Wohnwagon führender Anbieter von modularen Vollholzhäusern sein und den nachhaltigen Wandel in der Bauindustrie vorantreiben.

Wir werfen einen Blick auf die Zukunft des Bauens und sprechen über das jüngste Investment in Wohnwagon von Epoona und der Raiffeisen Beteiligungsholding – und was das für die Zukunft des Unternehmens bedeutet. Außerdem geht es um die Rolle von Frauen in der nach wie vor männerdominierten Baubranche. Sind Frauen einem nachhaltigen Baustil gegenüber aufgeschlossener?

Die Themen:

Holzhaus von Wohnwagon – Vorteile

Über modulare Bauweise und Naturbaustoffe

Wohnwagon-Technologie

CO2-Fußabdruck der Baubranche

Beteiligung von Epoona & der Raiffeisen Beteiligungsholding

Wohnwagon Vision & zukünftige Projekte

Baubranche: Nur 14 Prozent der Führungskräfte sind Frauen

Aus der weiblichen Perspektive

Aktuelle Wohntrends & Wohnbedürfnisse

Zielgruppe

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.