Digital Days 2025: Stadt Wien erweitert Programm auf vier Tage

Die Digital Days der Stadt Wien finden dieses Jahr von 13. bis 16. Oktober statt – das Motto: „Der europäische Weg in der digitalen Welt. Resilient. Innovativ. Human.“ Nach dem zehnjährigen Jubiläum im Vorjahr erweitert die Veranstaltung ihr Programm um einen zusätzlichen Tag. Das Event bringt Interessierte und Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und richtet sich auch an Schüler:innen.

„Im Zentrum unserer Digitalstrategie steht der Mensch. Deshalb bekennen wir uns zum Digitalen Humanismus – besonders in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Bildung und Arbeitsmarkt. Unser Ziel ist es, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie das Leben der Wienerinnen und Wiener einfacher macht: durch verständliche, leicht zugängliche und smarte städtische Services. Diese bauen auf einer verlässlichen digitalen Infrastruktur und gezielten Investitionen in den Wirtschaftsstandort auf – für eine nachhaltige und international wettbewerbsfähige Zukunft“, so Barbara Novak, Stadträtin für Digitales.

Viertägiges Programm an zwei Veranstaltungsorten

Das Programm verteilt sich auf vier Tage und zwei Veranstaltungsorte. Der erste Tag beginnt mit dem GovCamp und wird als „Unkonferenz“ ohne feste Agenda angekündigt. Die Teilnehmenden können hier selbst die Themen festlegen. Am zweiten Tag folgt der Community-Tag der DigitalCity.Wien mit interaktiven Workshops und Impulstalks zu Digitalisierungsthemen.

Der 15. Oktober entspricht dem Haupttag des Events. Interessierte sind in das Technische Museum Wien eingeladen. Dort finden zahlreiche Keynotes, Interviews, Showcases und Panels statt. Am Abend wird zudem der Hedy-Lamarr-Preis der Stadt Wien verliehen. Der vierte Tag richtet sich zum Abschluss speziell an Schulklassen mit Workshops und Vorträgen.

Klemens Himpele, Chief Information Officer der Stadt Wien, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Durch digitale Technologien machen wir die Stadt und ihre Verwaltung effizienter und effektiver – im Sinne der Menschen. Dafür arbeiten wir eng mit der Digitalwirtschaft und der Wissenschaft zusammen. Die Digital Days zeigen die digitale Entwicklung Wiens und stehen exemplarisch für Kooperation: Sie schaffen Raum für Austausch, Vernetzung und gemeinsame Weiterentwicklung.“

Bildungsinitiative für die nächste Generation

Mit den „DiDays NextGen“ wurde bereits im Juni 2025 ein neues Bildungsformat eingeführt. Vom 13. bis 26. Juni drehte sich alles um die digitale Bildung der nächsten Generation. Hunderte Kinder und Jugendliche aus Wien konnten die neuesten Technik-Tools testen und traten in den Dialog mit Expert:innen der IT- und Technik-Branche. An drei Tagen gab es darüber hinaus einen speziellen Schwerpunkt für Mädchen und junge Frauen.

Die Teilnahme an den Digital Days ist kostenfrei. Für exklusive Programmpunkte steht eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist bereits auf der Website der DigitalCity.Wien möglich. Das Event findet im Technischen Museum Wien und „das forum“, dem Klima- und Innovationsforum der Stadt Wien, statt.

Die Digital Days werden im Auftrag der Stadt Wien von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna GmbH koordiniert und kooperieren mit der Wirtschaftsagentur Wien und dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF).