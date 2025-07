Tributech: Linzer DeepTech-Startup erhält Millioneninvestment

Das Linzer DeepTech-Jungunternehmen Tributech hat eine Bridge-Finanzierungsrunde in Höhe von rund einer Million Euro Euro erfolgreich abgeschlossen. Neben den bestehenden Investoren – darunter Silverlake-Direktor Timo Steidle mit weiteren Treugebern – sind auch neue Geldgeber an Bord. Neu dabei sind Werner Lanthaler, Christoph La Garde und das Business-Angel-Konsortium Angels United rund um Karl Büche, Markus Ertler, Niki Futter, Hermann Futter und Geschäftsführer Michael Edtmayer.

Tributech schützt AI-Systeme an der Quelle

Tributech entwickelt eine Zero-Trust-Datenplattform für industrielle IoT- und OT Umgebungen. Die patentierte Technologie sichert hochfrequente Sensordaten gegen Manipulation, garantiert deren Unveränderbarkeit und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende IT-/OT-Systeme sowie KI-Modelle. Unternehmen sollen damit die Integrität von Daten entlang des gesamten Lifecycles nachweisen können. Das ist laut Tributech ein entscheidender Erfolgsfaktor für regulatorische Compliance und sichere KI-Anwendungen.

„Datenmanipulation ist eine der größten Gefahren für KI-Systeme. Unsere Technologie schützt diese Systeme dort, wo es am nötigsten ist: direkt an der Quelle. Mit Angels United und unseren neuen Partnern haben wir nun nicht nur Kapital, sondern vor allem strategische Erfahrung und Netzwerkstärke gewonnen, um unsere internationale Skalierung weiter voranzutreiben“, sagt Thomas Plank, CEO und Mitgründer von Tributech.

Expansion in USA und Nahem Osten geplant

Die Finanzierung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Tributech hat im Geschäftsjahres 2024 erstmals ein positives EBITDA erreicht. Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr 2023 um mehr als 300 Prozent gesteigert. Die zusätzliche Kapitalspritze soll nun die nächste Wachstumsphase in den USA und im Nahen Osten beschleunigen.

Zu den strategischen Meilensteinen zählen Proof-of-Concepts mit der Port Authority von New York & New Jersey sowie zwei großen Versorgern im Nahen Osten, bei denen Tributechs Lösung als Enabler für vertrauenswürdige Industrial-AI-Prozesse zum Einsatz kommt. Das Jungunternehmen gründet derzeit eine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um die Aktivitäten in der Region weiter auszubauen. Zudem verstärkt Tributech sein Team um den ehemaligen Regional Director eines führenden OT-Sicherheitsanbieters, um das Partnernetzwerk gezielt auszubauen.

Hermann Futter, Lead-Investor bei Angels United für Tributech, erklärt: „Die industrielle Nutzung von KI steht und fällt mit der Integrität der Daten. Tributech hat genau für dieses Problem eine elegante, technisch herausragende Lösung entwickelt – und das mit einem Team, das es versteht, technologische Tiefe und Marktzugang zu verbinden. Wir freuen uns, Teil dieser spannenden Reise zu sein.“