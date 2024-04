Xund: Wiener HealthTech holt 2 Mio. Euro für Entwicklung eines medizinischen AI-Modells

2022 haben sie sechs Millionen Euro in der Seed-Runde geholt, nun erweitern sie diese Finanzierungsrunde um weitere 2 Mio. Euro: Das Wiener HealthTech-Scale-up Xund hat soeben bekannt gegeben, dass es von Neuinvestor Thieme Gruppe sowie den Bestandsinvestoren MMC Ventures und MassMutual Ventures frisches Kapital erhalten hat. Damit soll unter anderem auch auf den immer schneller fahrenden AI-Zug aufgesprungen werden, um ein „Medical LLM“ zu entwickeln.

Xund bietet seinen Kunden eine so genannte „Patient Interaction Suite“ an – also Chat-Interfaces für Apps oder Webseiten, in denen User etwa Symptom- oder Krankheits-Checks in einem Dialog mit einem Chatbot durchführen können. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Prävention über die Diagnose bis hin zum Monitoring. Nun steigt mit Thieme ein Informations- und Service-Anbieter bei dem Wiener Unternehmen ein, der sich auf Informationen zu Krankheitsbildern in patientengerechter Sprache spezialisiert hat.

„Das gemeinsame Ziel ist die Entwicklung von Medical Large Language Models (MedLLMs), die auf XUND’s langjährigen Erfahrung und NLP-Technologie aufbauen und mit dem qualitativ hochwertigen medizinischen Content von Thieme trainiert werden. Beides soll in große Sprachmodelle zusammengeführt werden, um die dynamische Bereitstellung personalisierter medizinischer Inhalte zu ermöglichen“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. Im Rahmen der DMEA, einer Konferenz für digitale Gesundheitsthemen, die vom 9. bis 11. April in Berlin stattfindet, soll bereits ein erster gemeinsamer Prototyp gezeigt werden.

Alte Chatbots von ChatGPT und Co überholt

Dass sich Xund und Thieme zusammentun, um gemeinsam ein AI-Modell für medizinische Chatbots zu entwickeln, ist ein logischer Schritt. Das Wiener Scale-up der Günder Tamas Petrovics, Lukas Seper und Zoltan Tarabo arbeitet mit Thieme bereits seit 2020 zusammen. Durch den rasanten Aufstieg von ChatGPT und Co sind alte Chatbot-Modelle schnell überholt worden. Im medizinischen Bereich, wo Informationen sehr sehr genau sein müssen, braucht es eigene AI-Modelle, die eingesetzt werden können. Google etwa hat Ende 2023 MedLM für US-Kunden an den Start gebracht. Für Europa könnten Xund und Thieme eine Alternative schaffen.

„Der Einsatz künstlicher Intelligenz wird eine neue Ära in der Gesundheitsversorgung einläuten und die Art und Weise, wie individuelle Patientendaten mit personalisierten und vertrauenswürdigen Informationen verknüpft werden, auf ein bisher nicht gekanntes Niveau heben. Wir sind unseren Investoren sehr dankbar für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in einem herausfordernden Marktumfeld. Dies stärkt nicht nur unsere Position als Innovationsführer, sondern ist auch ein wichtiges Signal für die Fortsetzung unseres Wachstumskurse“, so Xund-Mitgründer und CEO Tamas Petrovics in einer Aussendung.

Der Neuinvestor, konkret der Georg Thime Verlag aus Stuttgart, ist nun mit 3,8 Prozent an Xund beteiligt. Dass etwa 20 Monate nach der Seed-Runde von Xund diese von 6 auf 8 Mio. Euro erweitert wurde, bedeutet auch, dass Xund bis dato keine Series A holen konnte, und deswegen (wohl zu der selben Bewertung wie 2022) neues Geld holte.