zone14: Fußball-Analyse-Startup schließt sechsstellige Investmentrunde ab

plus Förderung

Sechsstelliges Investment für zone14: Das österreichische Startup zone14 hat sich seit der Gründung im Juli 2021 als Spezialist für Fußball-Videoanalyse etabliert und strebt nun laut eigener Aussage danach, Fußballvereinen jeglicher Größe den „Zugang zu modernster Technologie“ zu ermöglichen. Dafür gibt es nun frisches Kapital von namhaften Investoren und einer Förderung durch das FFG-Basisprogramm.

Der Investorenkreis rund um Tim Moser (TM Group), Philipp Omenitsch und Wolfgang Reisinger (Tractive) erweitert sich durch bekannte Namen. Mit den Runtastic-Gründern Alfred Luger und Christian Kaar, Business Angel Silke Greiner von der A&S Beteiligungsgesellschaft sowie BE-terna-Gründer Christian Kranebitter kommen neue Investoren dazu. Über die genaue Höhe der Summe gibt es keine Auskunft.

65+ Vereine arbeiten mit zone14

Mehr als 65 Fußballvereine in fünf Ländern sollen bereits mit zone14 zusammenarbeiten. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht die automatische Aufzeichnung, Analyse und Live-Streaming von Spielen. Die zone14 REPLAY Plattform verzeichne bereits über 500 monatlich aktive Nutzer:innen und erfreue sich „einer steigenden Beliebtheit“. Durch die Förderung des FFG-Basisprogramms sollen die Algorithmen von zone14 im Bereich Player-Tracking und Sportdatenerhebung „weiter erforscht und entwickelt“ werden. Mit zone14 STATS erhalten Trainer Zugang zu Lauf- und Positionsdaten auf Basis von Videobildern, ohne auf teure Hardware-Tracker angewiesen zu sein. Zukünftig soll die automatische Erfassung von Events wie Schüssen und Pässen pro Spieler ermöglicht werden.

Mehr Daten für die Trainer

„Dank zone14 STATS bekommt jede:r Trainer:in Zugang zu Lauf- und Positionsdaten rein auf Basis der aufgezeichneten Videobilder. Unsere Algorithmen sind dabei robust genug, auch außerhalb der perfekten Laborbedingungen von Profi-Fußballstadien Daten zu generieren“, so Lukas Grömer, Gründer und Verantwortlicher für AI und Produkt bei zone14. Neben dem Ersparnis von teuren Hardware-Trackern sollen zukünftig dank der FFG-Förderung auch Events wie Schüsse, Pässe usw. pro Spieler:in vollautomatisch erhoben werden. Dies würde laut Gründer Simon Schmiderer die gesamte Sport Datenerhebung komplett auf den Kopf stellen: „Aktuell werden diese Daten durch zehntausende Mitarbeiter, meist in Niedriglohn-Ländern, unglaublicher Weise immer noch per Hand erhoben.“

Alfred Luger, Mitgründer von Runtastic und Investor, kommentiert: “Wir sind beeindruckt von der Leidenschaft und dem technologischen Know-how des Teams von zone14. Ihre Innovationen sind genau das, was der schnell wachsende Markt für Sporttechnologie, insbesondere im Fußball, jetzt braucht. Sie bieten eine Lösung, die nicht nur technisch fortschrittlich ist, sondern auch einen echten Mehrwert für den Fußball schafft.”