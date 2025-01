21bitcoin | US Bitcoin Reserve | MiCA | Halving Effekte feat. Daniel Winklhammer

Bitcoin hat die 100.000 Dollar geknackt, und das sogar schon 2024 – also was bleibt da 2025 noch an neuen Meilensteinen übrig – und wie gehen Startup-Gründer im Krypto-Bereich mit den vielen Entwicklungen um? Dazu begrüßen wir heute im Podcast Daniel Winklhammer, den Gründer und CEO von 21bitcoin aus Salzburg. Die Themen:

Das Jahr 2024 für 21bitcoin

Ausbaupläne für die Bitcoin-App

MiCA-Regulierung und Auswirkungen

erwartete Regulierung in den USA

Bitcoin Reserve – was würde das einem Staat bringen?

Bitcoin Halving Effekte: Wann und warum sie eintreten können

Preisentwicklung & Zusammenhang zu Tech-Aktien



