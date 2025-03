21energy will „Apple der Bitcoin-Heizung“ werden

21energy steht für eine neue Form des Heizens. Die Systeme des Tiroler Startups schürfen Bitcoin, während die daraus resultierende Abwärme als Heizung dient. Das Unternehmen hat sich 2022 gegründet und feilt seitdem an der Weiterentwicklung seiner Technologie. Bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen stellt CEO Maximilian Obwexer seine Innovation vor.

Die Heizsysteme nutzen die Rechenleistung der Mining-Hardware zur Generierung von Bitcoins, während die entstehende Wärme in das Heizsystem eingespeist wird. Diese Doppelnutzung verspricht eine Effizienzsteigerung im Vergleich zu konventionellen Heizungssystemen. Die wirtschaftliche Komponente basiert auf zwei Einnahmequellen: der Einsparung von Heizkosten und den Erträgen aus dem Bitcoin-Mining. Je nach Heizfläche – von 32 bis 360 Quadratmetern – werden unterschiedliche Modelle angeboten.

Im Gespräch mit Trending Topics geht Obwexer auf die Teilnahme bei 2 Minuten 2 Millionen ein: „Wir haben uns überlegt, wie viel Geld wir für Marketing ausgeben müssten, um diese Reichweite zu bekommen. Da käme eine enorme Summe zustande. Da unser Konzept noch neu und unbekannt ist, haben wir durch die Show die Chance, unsere Idee einem breiten Publikum vorzustellen.“

21energy positioniert sich als technologischer Vorreiter auf seinem Gebiet. Das Unternehmen strebt eine internationale Expansion an und sucht dafür Investor:innen. Bei der Startup-Show bietet Obwexer 10 Prozent der Unternehmensanteile für 2 Millionen Euro an. „Für uns war 2 Minuten 2 Millionen das perfekte Match. Eine Win-win-Situation, wie die Bitcoin-Heizung selbst. Bitcoin-Mining alleine ist nicht gut, genau wie Abwärme, aber die Kombination ist ein Traum. Wir dürfen vor der Ausstrahlung nichts verraten, sind aber sehr happy“, so Obwexer.

21energy sind Weltmarktführer

Für die Zukunft des Unternehmens zeigt sich der Gründer zuversichtlich: „Es ist richtig cool, als österreichisches Startup im Tech-Bereich auf der Weltbühne mitzuspielen – und sich Weltmarktführer nennen zu dürfen. Wir sind in einer extrem dankbaren Position. Wir haben genug Kapital, um schnell wachsen können und gleichzeitig eine große Nachfrage.“ Obwexer ist überzeugt von seinem Produkt und will dabei helfen, die Bitcoin-Heizung im Mainstream zu etablieren: „Wir vertreten die These, dass Bitcoin-Mining zu einer Hauptheizmethode der nächsten Jahrzehnte wird.“

21energy tritt am 11. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.