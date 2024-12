Adola.AI: Das nächste AI-Telefonassistenz-Startup ist gelauncht

Es ist eine nahe liegende Idee: Wenn Chatbots wie ChatGPT schriftlich Fragen beantworten können und gleichzeitig immer authentischere Stimmausgaben erhalten, dann ist der Schritt zum KI-gestützten Telefonassistenten nicht mehr weit. Das nächste Startup aus Wien, das in die Kerbe schlägt, ist Adola.AI der Gründer Patrick Tomelitsch und Atilla Ceylan. Es setzt auf die Sprachmodelle von OpenAI und ElevenLabs, um automatisierte (eingehende und ausgehende) Anrufe umzusetzen.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen vom Arzt über die Bank, die Autowerkstatt bis hin zum Restaurant mit einer sympathischen Stimme zu unterstützen, Anrufe entgegen zu nehmen, Termine zu vereinbaren oder Auskünfte zu geben“, heißt es seitens Atilla Ceylan, Gründer und Geschäftsführer der Adola.AI GmbH. Für nur rund 250 Euro pro Monat bekomme der Auftraggeber einen vollwertigen Telefon-Mitarbeiter, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche im Einsatz sei. Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen sowie Einzelunternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Aktuell können Unternehmen Stimmen von OpenAI oder dem AI-Startup ElevenLabs, das sich auf synthetische Stimmen spezialisiert hat auswählen. In der aktuellen Beta-Version gibt es die Einschränkung, dass man nur US-Telefonnummern aussuchen kann, unter denen die AI-Telefonassistenten erreichbar sind, weitere Länder sollen bald folgen. Angebunden werden können CRM-Systeme wie jene von Salesforce oder Hubspot. Entwickler:innen, die sich mit den Stimmen selbst Anwendungen bauen möchten, bekommen API-Zugang ab 25 Euro/Monat. 0,04 bis 0,25 Cent pro Minute.

Fonio und Cambioo ebenfalls am Start

Adola.AI ist nicht alleine in dem neuen Feld der KI-Telefonassistenten unterwegs. Wie berichtet, ist 2024 auch Fonio von Daniel Keinrath und Matthias Gruber an den Start gegangen. Dieses bietet einen ähnlichen Service an, hat jedoch ein anderes Pricing. Je nach Unternehmensgröße bezahlt man bei Fonio ab 30 Cent pro Minute (Trending Topics berichtete).

Ein weiteres AI-Telefonie-Startup ist Cambioo aus Wien, dieses hat sich auf Anrufe in der Hausverwaltung und Immobilienvermittlung spezialisiert. Dort werden eingehende Anrufe anhand der Telefonnummer erkannt, und die Anliegen der Anrufer:innen können dann in ein ERP- oder CRM-System eingetragen werden.