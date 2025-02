Ahoi Kapptn!: App-Agentur gewinnt Sulejman Ganibegovic von mogree als Partner

Die Linzer App-Agentur Ahoi Kapptn! hat mit Sulejman „Sule“ Ganibegovic einen neuen Partner an Bord. Ganibegovic ist ehemaliger Geschäftsführer des Tech-Startups mogree, das einen erfolgreichen Exit verzeichnen konnte. Sule soll tiefgreifendes Know-how aus Technologie, Strategie und Unternehmertum mitbringen. Mit ihm will man die Wachstums- und Expansionsziele weiter vorantreiben.

Ahoi Kapptn! setzt zunehmend auf AI-Lösungen

Ahoi Kapptn! steht für digitale Produktentwicklung mit einem ganzheitlichen Ansatz. Von der Ideenfindung und Konzeption über Design und Entwicklung bis zur kontinuierlichen Optimierung und Betreuung begleitet Team begleitet Unternehmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus.

„Wir entwickeln nicht einfach nur Apps oder Weblösungen. Wir schaffen digitale Produkte, die den Puls der Zeit treffen – und denken stets einen Schritt voraus, um das beste Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen“, betont Philipp Baldauf, Mitgründer und Geschäftsführer der Agentur. „Mit Sule haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision nicht nur teilt, sondern durch seine Erfahrung und sein strategisches Know-how unser Wachstum beschleunigen wird.“

Im Mittelpunkt der Projektarbeit der Linzer Agentur steht zunehmend der Einsatz von AI. Man will durch die moderne Technologie digitale Lösungen weiter optimieren, um den Kunden zukunftsweisende Mehrwerte zu bieten. Die Agentur konzentriert sich hier unter anderem auf smarte Apps, automatisierte Prozesse oder intelligente Backend-Systeme sowie eigene KI-Anwendungen und Lösungen. Dabei setzt Ahoi Kapptn! unter anderem auf Open-Source-Modelle, die auf unternehmenseigener Hardware laufen.

Sulejman Ganibegovic unterstützt Agentur als Partner

Zudem wird bald ein öffentlicher Prompt-Generator verfügbar sein, der Nutzende dabei unterstützt, ihre Prompts zu optimieren. „Wir erleben aktuell eine Zeitenwende, in der KI von einer technologischen Nische zum strategischen Kern vieler Unternehmen wird“, erklärt Sulejman Ganibegovic. „Ahoi Kapptn! hat sich schon lange vor dem KI-Hype mit innovativen Lösungen beschäftigt. Gemeinsam wollen wir diese Expertise ausbauen und den Kunden echte Mehrwerte im Bereich Künstliche Intelligenz bieten.“

Sulejman Ganibegovic bringt sich bei Ahoi Kapptn! als strategischer Partner ein. In der Vergangenheit hat Ganibegovic das Linzer Unternehmen mogree als etablierten Tech-Partner im DACH-Raum mit aufgebaut. mogree wurde im Jahr 2022 vom Mitbewerber Cloudflight übernommen, der das Unternehmen in seine Strukturen integrierte. Mit seiner Expertise in Strategie, Unternehmertum und Leadership begleitet Ganibegovic nun Ahoi Kapptn! bei der Mission, nicht nur technische Spitzenlösungen zu schaffen, sondern auch das Unternehmen nachhaltig aufzubauen und zu skalieren.