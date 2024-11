AI Act Architect:“ What we Have in Place Now is Way More Than Enough“

Die USA sind Nummer 1 bei Innovation, die EU Nummer eins bei Regulierung. So lautet die mittlerweile gängige Kritik an den immer neuen Gesetzen aus Brüssel, die die digitale Welt regeln sollen. Besonders heftig angegriffen wird der AI Act, der von KI-Unternehmern schon mal als Katastrophe für Europa bezeichnet wird. Was sagt da eigentlich Gabriele Mazzini dazu – immerhin der Architekt des AI Act in der EU-Kommission. Wir haben ihn zum Interview auf der TED AI Konferenz in Wien getroffen.



