5 Säulen des AI Continent Action Plan: „Wettlauf um KI noch lange nicht vorbei“

Die Europäische Union hat mit dem „AI Continent Action Plan“ eine umfassende Initiative vorgestellt, die Europa zu einem globalen Vorreiter im Bereich der Künstlichen Intelligenz machen soll. Der von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bereites beim AI Action Summit im Februar 2025 in Paris angekündigte Plan wird damit konkretisiert. Er zielt darauf ab, Europas traditionelle Industriestärke und sein Talentpotenzial für KI-Innovation zu nutzen und ein Gegengewicht zu den USA und China herrzustellen.

Wie berichtet, konterte die EU-Kommission den 500 Milliarden Dollar schweren Stargate-Plan der USA mit der Ansage, 200 Milliarden Euro in Gigafactories investieren zu wollen. „Der globale Wettlauf um KI ist noch lange nicht vorbei. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. In diesem Aktionsplan werden die Schlüsselbereiche aufgezeigt, in denen die Anstrengungen intensiviert werden müssen, um Europa zu einem führenden KI-Kontinent zu machen“, so Henna Virkkunen, Vizepräsidentin für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie. Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der technologische Innovationen die Industrie und die öffentlichen Dienste vorantreiben und unseren Bürgern und Unternehmen durch vertrauenswürdige KI konkrete Vorteile bringen.“

Man erhoffe sich davon eine stärkere Wirtschaft, Durchbrüche im Gesundheitswesen, neue Arbeitsplätze, höhere Produktivität, besseren Verkehr und bessere Bildung, stärkeren Schutz vor Cyberbedrohungen und Unterstützung bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Die fünf Säulen des AI Continent Action Plan

1. Aufbau einer KI-Daten- und Recheninfrastruktur

Einrichtung eines Netzwerks von „AI Factories“, wobei bereits 13 Standorte an Europas Supercomputern im Aufbau sind

Entwicklung von „AI Gigafactories“ mit ca. 100.000 hochmodernen KI-Chips – viermal leistungsfähiger als aktuelle AI Factories

Mobilisierung von 20 Milliarden Euro für bis zu fünf AI Gigafactories durch die „InvestAI“-Initiative

Vorschlag eines „Cloud and AI Development Act“ zur Verdreifachung der EU-Rechenzentrumskapazität in den nächsten fünf bis sieben Jahren

2. Verbesserter Zugang zu hochwertigen Daten

Schaffung von „Data Labs“ zur Zusammenführung und Kuratierung großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen

Entwicklung einer umfassenden „Data Union Strategy“ im Jahr 2025 für einen echten Binnenmarkt für Daten

3. Förderung der KI-Anwendung in strategischen EU-Sektoren

Lancierung einer „Apply AI Strategy“ zur Beschleunigung der KI-Nutzung (aktuell nutzen nur 13,5% der EU-Unternehmen KI)

Nutzung der europäischen KI-Innovationsinfrastruktur, insbesondere der AI Factories und European Digital Innovation Hubs (EDIHs)

4. Stärkung von KI-Kompetenzen und -Talenten

Erleichterung der internationalen Rekrutierung von KI-Experten durch Initiativen wie „Talent Pool“

Einrichtung einer „AI Skills Academy“ mit Stipendienprogrammen für KI-Forscher

Entwicklung von Bildungs- und Schulungsprogrammen für KI und Generative KI in Schlüsselsektoren

5. Regulatorische Vereinfachung

Operationalisierung des EU AI Act, der am 1. August 2024 in Kraft trat

Einrichtung eines „AI Act Service Desk“ als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen zur Einhaltung des AI Act

Nachhaltigkeitsaspekte

Der Plan betont die Vereinbarkeit des digitalen und grünen Wandels, wobei EU-Supercomputer wie JUPITER in Jülich als Beispiele für energieeffiziente Hochleistungsrechner dienen. Die Kommission strebt an, dass Rechenzentren bis 2030 klimaneutral, energieeffizient und nachhaltig werden.

Nächste Schritte

Die Kommission hat zwei öffentliche Konsultationen zum Cloud and AI Development Act und zur Apply AI Strategy bis zum 4. Juni 2025 gestartet. Eine dritte Konsultation zur Data Union Strategy ist für Mai geplant. Parallel dazu werden Dialoge mit Branchenvertretern und dem öffentlichen Sektor organisiert.