AI-Effekt macht Apple wertvoller als je zuvor, größer als Nvidia

Ausprobiert hat es ja außerhalb der Apple-Büros ja noch niemand, aber der Börse reichen große Ankündigungen: Nach der Vorstellung von Apple Intelligence samt eigenen AI-Modellen und der Bestätigung, ChatGPT in kommende Software zu integrieren, ist der Kurs der Apple-Aktie auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Mit einem Preis von bis zu 207 Dollar je Aktie ist der Wert von Apple auf fast 3,2 Billionen Dollar geklettert. Damit ist der iPhone-Konzern mehr wert als je zuvor und endlich auch wieder wertvoller als Chip-Hersteller Nvidia, der seinerseits in Folge des AI-Hypes Apple vor kurzem den Rang 2 wegschnappte. Microsoft mit etwas mehr als 32, Billionen Dollar Bewertung ist damit gar nicht mehr weit von Apple entfernt.

Damit ist der Boden, den Apple im vergangenen Jahr verlor, wieder gut gemacht. Das Ranking der größten Unternehmen der Welt sieht nun wieder wie folgt aus:

Technisch etwas hinten, doch strategisch ganz weit vorne

Obwohl Apple wirkte, als würde es hinter Microsoft, Meta und Google in Sachen AI zurückgefallen sein, scheint das Team um CEO Tim Cook viel richtig gemacht zu haben. Zwar sind die hauseigenen AI-Modelle noch nicht so stark wie die Top-Modelle von OpenAI (GPT-4o) und Google (Gemini 1.5 Pro), aber sie reichen dennoch an viele der besten LLMs heran, die es sonst so am Markt gibt. Und vor allem: Sie können direkt auf iPhones, iPads und Macs laufen, ohne gewaltige Rechenkapazitäten in der Cloud samt Datentransfer zu benötigen – ein wichtiges Plus in Sachen Privacy.

Hier einige Punkte, warum Apple zwar technischer Nachzügler bei LLMs ist, aber bei seiner AI-Strategie viel richtig gemacht hat: