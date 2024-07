AI in Rimini hilft, verlorene Kinder am Strand aufzuspüren

In Rimini verlieren sich pro Saison fast 1000 Personen kurzzeitig aus den Augen. Seit seiner Gründung im Jahr 1946 ist der gemeinnützige Dienst „Publiphono“ eine wichtige Anlaufstelle für Tourist:innen und Einheimische gleichermaßen – und das kostenfrei. Nun setzt der Verein als Vorreiter auf Italiens Stränden auf künstliche Intelligenz. Mit Hilfe dieser Technologie ruft Publiphono „als erster Dienstleister“ verlorene Kinder und sogar Hunde zurück, um sie schnell wieder mit ihren Familien zu vereinen.

KI-Notdienst für schnelle Hilfe am Strand

Ein Albtraum vieler Eltern im Sommerurlaub ist, das eigene Kind in der Menschenmenge am Strand zu verlieren. Publiphono hat jetzt eine wichtige soziale Rolle eingenommen und unterstützt bei der Suche in den beliebten Badeorten Rimini und Riccione an der italienischen Adria mit KI. Lautsprecher für wichtige Durchsagen sind dort seit 1946 vorhanden, aber erst seit dieser Saison mit moderner Technologie aufgerüstet. Das neue KI-Programm macht es möglich, die Durchsage nach dem gesuchten Kind in mehr als 150 Sprachen und Dialekten auszuführen. Darunter auch Deutsch, Niederländisch und Russisch.

Die „Stimme des Strandes“

Je nach Dringlichkeit kann auch die Tonlage der Stimme des Strandes geändert werden. Dabei gibt es eine Auswahl von über tausend verschiedenen Stimmen – männliche und weibliche, wie die Lokalzeitung „Corriere di Romagna“ berichtete. Das KI-System sei in der Lage, “qualitativ hochwertige Audiosignale zu erzeugen, die von einer menschlichen Stimme nicht zu unterscheiden sind”, erklärt Publiphono. Das Ziel: den Angehörigen der gesuchten Person eine zeitnahe und verständliche Nachricht zu übermitteln.

Lost and Found

In den meisten Fällen werden Kinder gesucht, aber auch ältere Strandbesucher;innen und Hunde. 2023 wurden 698 Minderjährige, 97 ältere Menschen und 16 Haustiere ausgerufen. Vor allem aber sollen immer mehr Hunde verloren gehen. In der laufenden Saison wurden den Lokalzeitungen nach einstweilen etwa 250 Verlustmeldungen ausgestrahlt. „Corriere di Romagna“ zufolge kam KI in etwa zehn Prozent der Fälle zum Einsatz.

KI basierend auf Sprachsynthesesystem

Ein Sprecher der Betreibergesellschaft sagte: „Die Anwendung unterscheidet sich von gewöhnlichen Sprachprogrammen dadurch, dass sie tiefe neuronale Netze und Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, was gründlichere und anspruchsvollere Texte ermöglicht.“ Dadurch sei es möglich, Stimmen zu erzeugen, „die natürlicher und realistischer klingen, mit praktisch menschlicher Intonation, Akzenten und Dynamik“.

Bademeister:innen zeigen sich erfreut

Die Bademeister in Rimini sollen zufrieden mit der Hilfe durch KI sein. Sie empfehlen aber auch, sich genau zu merken, an welchem Strand man sich befindet und welche Farbe der Bikini, Badeanzug oder die Badehose des Kindes hat. Die Stadt Rimini, mit 150.000 Einwohner:innen ist bekannt für ihre flachen Strände und zählt zu den meistbesuchten Badeorten Italiens. Diese Woche werden dort Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet.