AI revolutioniert die Solarbranche: Effizienzsteigerung durch smarte Automatisierung

Joachim Reiber ist Senior Sales Engineer bei Aurora Solar, einem deutschen Hersteller von Photovoltaik-Anlagen. In diesem Gastbeitrag beschäftigt er sich mit dem Thema AI und wie die Technologie die Solarbranche vorantreiben kann.

Die Solarindustrie ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit. Angetrieben von dem Wunsch nach nachhaltigen Energielösungen hat sie in den letzten Jahren enorme Veränderungen erlebt. Doch das Wachstum wird auch von Herausforderungen begleitet – Fachkräftemangel, fluktuierende Förder- und Marktbedingungen und hoher Konkurrenzdruck, um nur einige zu nennen. Dabei können Technologien und Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI) helfen, die Branche zukunftsfähig und resilient aufzustellen.

KI – der Schlüssel zu mehr Effizienz

Eine der größten Herausforderungen für Solarbetriebe besteht darin, ihre Vertriebsstrukturen zu verbessern. Hier setzen moderne Softwarelösungen an, die durch KI unterstützt werden. Unternehmen wie Aurora Solar, ein führender Anbieter von Photovoltaik(PV)-Vertriebssoftware, haben die Chancen von künstlicher Intelligenz früh erkannt.

Aurora Solar verwendet KI-basierte Tools, um schnell und einfach ansprechende PV-Angebote für Hausbesitzer zu erstellen. Dabei kommen unter anderem lokale Wetterdaten, Satellitenbilder und LiDAR-Daten (Light Detection And Ranging) zum Einsatz. Die Software kann auf Basis dieser Daten ein exaktes 3D-Modell inklusive Dachbelegung erstellen und zusätzlich den Ertrag, Eigenverbrauch und die Amortisationszeit einer neuen Anlage genau prognostizieren. Das hilft insbesondere, wenn hohe Anschaffungskosten und Unsicherheiten bezüglich der Rentabilität Interessenten abschrecken. Ein 3D-Modell des Hauses mit Simulation des Sonnenpfads und der Sonneneinstrahlung überzeugt zusätzlich und klärt Fragen schon vorab.

Angebotslegung in wenigen Minuten

Der herkömmliche Vertriebsprozess einer Solaranlage ist zeitaufwändig und kostenintensiv. KI-gestützte Softwarelösungen verkürzen diesen Prozess erheblich. Die KI von Aurora Solar beispielsweise unterstützt bei der Angebotserstellung, indem sie innerhalb von 15 Sekunden ein 3D-Dachmodell erstellt – nötig ist dazu nur eine Adresse. So können Unternehmen schneller planen, sparen aber auch davor schon Zeit, weil ein Vor-Ort-Besuch zur Angebotserstellung nicht nötig ist.

Auch die optimale Platzierung der Module und die Modul-Verstringung übernimmt die KI auf Wunsch – basierend auf der gewünschten Anlagengröße oder bedarfsgerecht nach Hausverbrauch. Die KI berücksichtigt dabei nicht nur den Dachtyp und Hindernisse, sondern auch Verschattungen durch Bäume oder umliegende Gebäude. Das spart Zeit und verhilft dem Solarteur zu einer schnelleren Projektabwicklung.

Zukunftsperspektiven: Solarenergie durch Digitalisierung auf dem Vormarsch

Die Solarbranche steht an einem Wendepunkt. Unternehmen wie Aurora Solar zeigen, wie smarte Technologie Solarbetriebe befähigt, effizienter zu arbeiten. Die Branche leistet auch einen wichtigen Beitrag für das Erreichen unserer Klimaziele. In Zukunft werden Innovationen wie KI-Anwendungen noch mehr Bereiche der Solarbranche optimieren. Mit dem stetigen Verbessern der Datenlage, etwa durch Satelliten- sowie LiDAR-Daten, und der Anzahl an Projekten, die helfen, eine KI zu trainieren, wird die Qualität der KI-gestützten Planungen noch weiter steigen.

Auch die Einsatzmöglichkeiten lassen sich in Zukunft weiter denken: Die Steuerung von Home Energy Management Systemen im Zusammenspiel mit zeitvariablen Tarifen oder voll-automatisierte Angebotslegung in der Kundenansprache sind Beispiele dafür.