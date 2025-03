AI Talk #18: Microsoft Österreich CEO Hermann Erlach über Copilot, OpenAI & Plattform-Strategie

Wir haben ihn schon angeteasert, und in Folge #18 des AI Talk hat er sich nun zugeschaltet: Hermann Erlach ist seit Mai 2021 General Manager von Microsoft Österreich und spricht in der neuen Podcast-Folge nicht nur über die neue AI Innovation Factory, sondern auch die kommende Cloud-Region von Microsoft in Österreich, über die Adaption des Copilots in Corporates und KMU, und über die Plattform-Strategie, die neben OpenAI auch viele weitere KI-Modell-Anbieter umfasst.

Außerdem besprechen die Hosts Clemens Wasner, selbst KI-Unternehmer bei EnliteAI und außerdem Chairman von AI Austria, und Jakob Steinschaden von Trending Topics folgende Themen:

Perplexity & TikTok

Klarna & AI Act

Apple AirPods mit Echtzeitübersetzung

neues Modell von Tencent: Hunyuan T1

AI Tooltipp der Woche: OpenAI.fm

AI Startup der Woche: factorymaker

