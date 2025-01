AI Talk #9: DeepSeek als Gefahr für OpenAI, Nvidia – und neue Chance für Startups

Derzeit rennen uns die User überall dort die Türe ein, wo DeepSeek draufsteht. DeepSeek, das ist ein AI-Startup aus China, das gerade die komplette KI-Welt auf den Kopf stellt. Es hat mit V3 und R1 zwei AI-Modelle auf den Markt gebracht, die es mit den Top-Modellen von OpenAI, Google und Meta aufnehmen können – und das zu extrem niedrigen Kosten. So niedrig, dass sich alle Fragen, wie OpenAI, Nvidia und Co künftig Geld verdienen sollen. Der Launch von DeepSeek R1 hat am Montag sogar dafür gesorgt, dass die Aktien von Big Tech ordentlich durchgerüttelt wurden.

Also: Was steckt hinter DeepSeek, wie gut ist es wirklich?

Das diskutieren wir heute mit zwei AI-Startup-Gründern aus Österreich, nämlich Matthias Neumayer und Dima Rubanov vom Wiener Startup Oscar Stories, das selbst mit LLM arbeitet. Die Themen:

Wie Oscar Stories AI-Modelle einsetzt

Was DeepSeek ist und kann

Warum DeepSeek so gefährlich für OpenAI, Nvidia und Co ist

Vorteile/Nachteile

Was ist wirklich Open Source, was bedeutet MIT-Lizenz?

Die Preis-Spirale

Zensur

Bias

RAG & Finetuning

Was DeepSeek für Startups bedeutet



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠.