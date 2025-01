AI Talk: Die Disruption des größten Business-Modells im Web – mit Jan von Otago

Wer seine Analytics genau kennt, hat es vielleicht schon gesehen: Neben Direct, Google, Newsletter und Social Media kommen wenige, aber immer mehr Zugriffe über AI-Tools wie ChatGPT oder Perplexity auf Webseiten. Denn diese Chatbots werden immer mehr zu Suchmaschinen – und greifen Platzhirsch Google ganz offen an. Der wiederum kontert mit immer neuen besseren AI-Modellen und integriert überall wo es nur geht seinen eigenen AI-Chatbot Gemini.

Was passiert da gerade am Markt, und was bedeutet das alles für die Zukunft von Search? Das diskutieren wir im heutigen AI Talk mit einem ausgewiesenen Google Search-Experten aus Wien besprechen – Jan Königstätter, CEO und Mitgründer von Otago. Die Themen:

Otago und die Gründung der Agentur

Microsoft forderte Google zum Tanz auf – wie steht Google im Jahr 3 nach ChatGPT da?

Google Search vs. ChatGPT vs. Bing vs. Perplexity

AI Overviews international und ihre Effekte auf Traffic

Ängste vor Traffic-Einbrüchen – ist das schon passiert?

Content-Strategien in Zeiten von AI Chatbots / muss man für AI-Antworten optimieren

AI generierter Content: Wird er abgewertet bzw. überhaupt detektiert?

Advertising bei ChatGPT, Perplexity etc., wie verändert sich das?

Googles Beginne: Die heute unbekannten Pläne, zuerst ein Abo anzubieten

Ausblick: Wie wird AI das Search-Business verändern?



