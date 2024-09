Allimmo: AI-Matchmaking-Plattform für die konservative Immobilienbranche

Sie wollen sich die konservative Immobilienbranche vorknöpfen. Das Wiener Gründungsteam bestehend aus CEO Joshua Krick, der Immobilienspezialistin DI Vivienne Pour und dem IT-Experten Julian Wimmer hat eine Onlineplattform für Immobilien entwickelt. Dabei setzen die drei mit Allimmo auf einen KI-basierten Matching-Algorithmus, der Immobilien Suchende mit Anbietern zusammenbringen soll.

Dem AI-Startup Interviewer von Trending Topics erzählte Joshua Krick mehr über Allimo.

Startup Interviewer: Was macht dein Startup genau?

Joshua Krick: Wir sind Allimmo, ein junges Wiener Startup aus dem PropTech-Bereich. Mit AllimmoMatch haben wir eine komplett neue Art von Immobilienplattform entwickelt.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Schon in meiner Jugend hatte ich viele kleinere Berührungspunkte mit der Immobilienbranche, vor allem durch meinen Vater, der als Sachverständiger und im ökologischen Holzbau selbstständig tätig ist. Meine ersten konkreten Erfahrungen sammelte ich jedoch vor etwa sechs Jahren, als ich meine erste Anlagewohnung kaufte. Auch damals, als der Markt noch anders war, begegnete ich häufig langsamen, zähen und intransparenten Prozessen sowie zahlreichen Problemquellen. Diese Herausforderungen machen die Branche zwar interessant, zeigen aber auch, wie viel Verbesserungspotenzial besteht.

Über die Jahre haben wir drei Gründer:innen immer wieder viele “schmerzhafte“ und konservative Erfahrungen in der Immobilienbranche gemacht – von der Immobiliensuche über den Verkauf und die Sanierung bis hin zur Hausverwaltung und Beratung. Alles, was wir für unsere privaten Immobilieninvestitionen oder unsere Eigenheime wissen mussten, haben wir uns selbst beigebracht und recherchiert, da man oft auf sich allein gestellt ist und Problemen begegnet. Diese Unzufriedenheit hat uns dazu inspiriert, die Branche „wachzurütteln“ und Schritt für Schritt mit Allimmo zu modernisieren – beginnend mit AllimmoMatch.

Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

AllimmoMatch ist wie ein persönlicher Assistent, den sich jeder bei der Immobiliensuche wünscht. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen und KI, um den Prozess der Immobiliensuche und -vermittlung zu revolutionieren. Anstatt stundenlang durch unzählige Inserate zu wühlen, bekommen unsere Nutzer:innen nur noch maßgeschneiderte Vorschläge, die exakt zu ihren Wünschen und Anforderungen passen. Dafür sind keine herkömmlichen Inserate nötig.

Zudem kann man auf AllimmoMatch einfach seine gewünschte Lage auf einer Karte einzeichnen und findet so nur die Gegenden, die wirklich für einen in Frage kommen, anstatt auf Bezirke oder Gebiete beschränkt zu sein. Unsere Plattform bietet weitaus mehr und konkretere Filteroptionen als die Konkurrenz. So können wirklich alle Suchanforderungen berücksichtigt werden.

Welchen Vorteil bringt AllimmoMatch den Immobilienanbietern?

Auch für Anbieter ist AllimmoMatch ein Segen: Jeder Interessent, den man kontaktieren kann, sucht objektiv genau das Objekt, das angeboten wird. Zudem gibt es keine laufenden Kosten, und man zahlt lediglich für Interessenten, deren Anforderungen perfekt mit der Immobilie übereinstimmen. So sparen beide Seiten enorm Zeit und Nerven und finden schneller zueinander. Kurz gesagt: AllimmoMatch steht für absolute Effizienz, Zeitersparnis, Kostenreduktion und Zufriedenheit bei der Immobiliensuche und -vermittlung.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir setzen verschiedene selbstentwickelte Algorithmen und Machine Learning ein. Im Hintergrund unserer Plattform laufen zusätzliche Schnittstellen und KI, um das Nutzererlebnis stetig zu verbessern und zu optimieren. Gleichzeitig ist uns Datensicherheit und Verschlüsselung der Daten extrem wichtig und ein Fundament unserer Entwicklungen.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Grundsätzlich ist unsere Plattform für jeden geeignet, der Immobilien sucht oder anbietet – unabhängig von der Art der Immobilie. Ob zur Miete oder zum Kauf, als Investmentobjekt oder für das Eigenheim, als Gewerblicher oder um einen Nachmieter zu finden – jeder kann die Plattform nutzen und wird durch sie unterstützt. Aktuell erreichen wir diese Gruppen durch Events, Social Media, Networking und weiteres Marketing, wie zum Beispiel durch vereinzelte Flyer-Verteilungen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir sind komplett bootstrapped. Aktuell kommen wir damit gut klar, sind prinzipiell aber offen für Kooperationen und Gespräche.

Kannst du das Geschäftsmodell deines Startups erklären?

Unser Modell ermöglicht es Suchenden, kostenlos Suchprofile anzulegen, während Anbieter nur bei erfolgreichen Matches über die Plattform zahlen. Dafür verwenden wir ein Credit-System. Inserent:innen können sich kostenlos anmelden, Immobilien hochladen und bezahlen Gebühren, wenn erfolgreich vermittelt wird.

Wir bieten kostenpflichtige Zusatz-Features wie Analysen auf Basis echter und direkter Nachfrage an. Zum Beispiel: Wie viele Interessenten habe ich mehr, wenn eine Klimaanlage ergänzt oder eine Sanierung durchgeführt wird? Diese Informationen zur direkten Nachfrage kann aktuell keine andere Plattform bieten und ist selbst für Bauträger, Versicherungen, Hausverwalter und weitere sehr interessant. Die Gespräche laufen bereits.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Aktuell geht es nur darum, die Reichweite und Userzahlen zu erhöhen und die Plattform von Tag zu Tag zu verbessern. 🙂

Hast du Tipps für andere Gründerinnen und Gründer?

„Live your change!“ Einfach machen, ausprobieren, verbessern und jedem Skeptiker beweisen, dass eure Idee funktioniert. Das ist meine Herangehensweise, und ich bin jeden Tag motiviert, zielstrebig, ausdauernd und geduldig. So lasse ich mich nicht unterkriegen. AllimmoMatch wird die nächsten 100 Jahre bestehen, und das werde ich jedem beweisen. Genau mit dieser Einstellung sollte jeder Gründer und jede Gründerin an ihr Unternehmen herantreten.