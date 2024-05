Amazon Q ermöglicht Erstellung von KI-Apps ohne Programmierkenntnisse

Amazon Web Services (AWS) hat die Verfügbarkeit von Amazon Q angekündigt, einem auf generativer KI basierenden Arbeitsassistenten. Unternehmen sollen damit die Softwareentwicklung beschleunigen und interne Daten besser nutzen können. Zudem stellt AWS mit Amazon Q Apps eine Funktionalität vor, mit der Mitarbeitende generative KI-gestützte Apps auf der Grundlage von Unternehmensdaten erstellen können, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen.

Amazon Q Developer unterstützt Entwickler dabei, schneller und sicherer zu entwickeln, indem es Code-Vorschläge und Empfehlungen nahezu in Echtzeit generiert. Eine Anpassungsfunktionalität ermöglicht es Q, die interne Codebasis des Kunden zu nutzen, um relevantere Codeempfehlungen zu liefern. Dabei wird laut AWS das geistige Eigentum der Kunden geschützt. Q scannt zudem den Code auf schwer zu entdeckende Schwachstellen und schlägt automatisch Abhilfemaßnahmen vor.

Mit Amazon Q Developer Agents kann Amazon Q selbstständig Aufgaben wie die Implementierung von Funktionen, Dokumentation, Refactoring von Code und Software-Upgrades ausführen. Als Experte für die AWS-Umgebung unterstützt Q IT-Profis bei der Optimierung ihrer Cloud-Umgebungen, Diagnose und Behebung von Fehlern sowie bei der Erstellung von ETL-Pipelines.

Der AI-Chatbot ist mittlerweile einer von mehreren neben GitHub Copilot, Tabnine, Replit AI, Devin oder Magic.dev, die Entwickler:innen auf die eine oder andere Art die Arbeit abnehmen möchten. Durch die Anbindung an Amazon Web Services , dem führenden Cloud-Anbieter, hat Q aber wohl einen entscheidenden Vorteil in der Distribution.

Eng mit AWS verzahnt

Amazon Q Business ist ein Arbeitsplatzassistent auf Basis von generativer KI, der Fragen beantworten, Zusammenfassungen erstellen, Inhalte generieren und Aufgaben auf der Grundlage von Daten in den Unternehmenssystemen erledigen kann. Mit Amazon Q Apps können Mitarbeitende generative KI-Apps auf der Grundlage ihrer Unternehmensdaten erstellen, indem sie die gewünschte App in natürlicher Sprache beschreiben. Q stellt eine Verbindung zu mehr als 40 häufig genutzten Unternehmenstools her und durchsucht alle Daten, fasst sie zusammen und analysiert Trends.

Amazon Q wurde laut AWS mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz entwickelt. Es lässt sich in die bestehenden Identitäten, Rollen und Zugriffsberechtigungen eines Kunden integrieren. Kunden können sensible Themen einschränken, Schlüsselwörter blockieren und unangemessene Inhalte herausfiltern. Zudem bringt Amazon Q seine generative KI-Technologie in den BI-Service Amazon QuickSight ein, um Business Analysts die Erstellung von BI-Dashboards und Datengeschichten zu ermöglichen.

Das neue Angebot ist ganz klar so positioniert, um die Cloud-Services von AWS zu stärken. Zu den Kunden zählen bereits etwa BMW, Blackberry, BT Group, Toyota Connected North America, GoDaddy, National Australia Bank, Netsmart, Novacomp, Persistent Systems, Smartsheet und Sun Life. Amazon Q Business kostet 20 Dollar/Monat und Benutzer, Amazon Q Developer kommt auf 25 Dollar.