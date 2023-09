Marie-Helene Ametsreiter: Österreicherin auf Platz 1 der Top-Investorinnen Deutschlands

In einem neuen Ranking des Online-Brokers XTB werden die Top-Investorinnen 2023 in Deutschland vorgestellt. An der Spitze der Liste steht Marie-Helene Ametsreiter, Partnerin bei Speedinvest, mit 14 Partner-Investments und viel Branchenerfahrung. Das Ranking soll die Leistungen von Frauen in der Finanz- und Investmentwelt würdigen und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche betonen.

„Der Finanzsektor wird noch immer viel zu häufig als reine Männerdomäne verstanden. Und auch wenn es weiterhin Verbesserungsbedarf in Sachen Gleichstellung gibt, darf nicht vergessen werden, dass Frauen einen unschätzbaren Beitrag leisten, indem sie die Branche mit erstklassigen Investments aktiv nach vorne bringen. Dieser Entwicklung wollen wir mit einem Ranking, das die bemerkenswertesten deutschen Investorinnen auszeichnet, Rechnung tragen“, so Jens Chrzanowski von XTB, in einer Aussendung.

Die Rangliste basiert auf Daten des Datenanbieters Crunchbase und berücksichtigt Faktoren wie die Anzahl der Investitionen, die Vielfalt des Portfolios und den Einfluss auf das deutsche Startup-Ökosystem. Marie-Helene Ametsreiter, seit 2014 Partnerin bei Speedinvest, bringt fast zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit und war an 14 Partnerinvestitionen beteiligt. Bei Speedinvest leitet sie von München aus die Investments in Climate- und Industry-Startups – hier ist sie im Interview mit Trending Topics zu hören. Vor ihrer Zeit bei dem österreichischen VC war sie für die Telekom Austria und die OMV tätig. Ametsreiters Mann Hannes war bis 2022 CEO von Vodafone in Deutschland.

Auf dem zweiten Platz folgt Judith Dada, Partnerin beim Venture Capital La Famiglia, gefolgt von Regina Hodits, Partnerin bei Wellington Partners. Hier die komplette Rangliste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt (z.B. vermissen sicher einige Leser:innen Lea-Sophie Cramer oder Verena Pausder):