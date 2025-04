Anthropic führt mit Max-Plan 200-Dollar-Abomodell für „Power-User:innen“ ein

Der US-KI-Anbieter Anthropic vermarktet seine neuesten KI-Features wie ein waschechter amerikanischer Sales-Profi: Abonnent:innen haben ab sofort die Möglichkeit, ein Abo für die Premium-Stufe „Max“ abzuschließen. Damit erhalten sie frühzeitig Zugang zu den neuesten KI-Funktionen – höhere Nutzungsgrenzen inklusive. OpenAI hat seinen 200-Dollar-Plan bereits im Dezember 2024 veröffentlicht. Er ist Max (noch) um Längen voraus.

Für exzessive KI-Nutzung

Anthropic habe den Max-Tarif „als direkte Reaktion auf Kundennachfrage entwickelt“. User:innen hätten die Claude-KI-Modelle bereits tief in ihren Arbeitsalltag professionell integriert, würden dabei aber immer wieder an die Tarifgrenzen stoßen.

Demnach gäbe es Bedarf an umfangreichen KI-Plänen, vor allem bei jenen, die auf ihrem Arbeitsplatz über kein Enterprise-Modell verfügen. Dabei handelt es sich um leistungsstarke KI-Modelle, die für Arbeitszwecke ausgelegt wurden und das Budget des privaten Geldbeutels im Normalfall sprengen würden.

„Dies ist ein neuer Weg, wie Power-User:innen Zugang zu Claude bekommen können, oft für professionelle Anwendungen, ohne dass das gesamte Unternehmen bereits einen Enterprise-Plan haben muss“, erklärte Anthropic-Produktmanager Scott White.

Das ist drin für Max-Abonnent:innen

Das Abomodell Max wird von Anthropic zwischen seinen individuellen Plänen Free und Pro (20 Dollar/Monat) und seinen Unternehmensangeboten platziert. White sprach davon, User:innen eine ganztägige Nutzung ermöglichen zu wollen: „Stellen Sie sich vor, dass Sie im Grunde Ihre ganze Arbeit machen, indem Sie auf Claude Outputs generieren – wir wollten, dass die Leute das tun.“

Max soll mit erhöhten Nutzungslimits einhergehen. Was das genau bedeutet, führte das KI-Startup nicht weiter aus. Nur so viel: Die „Verbrauchseinheiten“ in Bezug auf Nachrichten pro Tag oder Token pro Monat sollen mit dem Pro-Tarif skalieren.

Ende Februar diesen Jahres wurde Claude 3.7 Sonnet gelauncht – das von Anthropic als sein bisher intelligentestes KI-Modell bezeichnet wird, wir haben berichtet. Die Einführung des Max-Plans erfolgt also zu einem Zeitpunkt, an dem neue Funktionen wie Websuche und agentenbasierte Codierung die Nutzerakzeptanz steigern und die Nachfrage erhöhen könnten.

Anthropic vs. OpenAI: Wo bekommt man mehr für sein Geld

KI-Anwender:innen können sich nun entscheiden, ob sie – falls sie das überhaupt in Erwägung ziehen – lieber 200 Dollar pro Monat für Claude’s Max-Plan oder doch lieber für ChatGPT Pro ausgeben wollen. Fakt ist, obwohl Claude die Möglichkeit bietet, auch für 100 Dollar monatlich von erweiterten Nutzungslimits und brandneuen Funktionen zu profitieren, (noch) ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ChatGPT Pro weitaus besser.

Das liegt vor allem daran, dass OpenAI User:innen auch ein Bildgenerierungstool, das Videomodell Sora und unbegrenzten Zugriff auf Operator (GPT-4.5) bietet, dem bisher stärksten Modell des KI-Startups. Damit liefert ChatGPT Pro einige Funktionen, die beim Max-Plan nicht enthalten sind. Welche „neuen Funktionen“ Anthropic für seine Max-User:innen bereithält, wollte das Unternehmen nicht verraten. „Sie werden es bald sehen“, so Produktmanager White.