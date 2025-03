Anyline-CEO: „Was mich nervös macht, sind LLMs und KI in Europa“

Sie sind damit gestartet, Smartphones das Lesen beizubringen: Anyline aus Wien gilt als eines der erfolgreichsten Scale-ups der letzten zehn Jahre – immerhin hat das Team um Lukas Kinigadner bisher mehr als 35 Mio. Euro an Kapital eingesammelt. Nun aber kommen die AI-Modelle immer stärker im Alltag an – auch ChatGPT kann via Smartphone “sehen”.

Wie beeinflusst das das Business von Anyline? Um darüber zu sprechen, begrüßen wir heute Anyline-Gründer und CEO Lukas Kinigadner im Podcast. Die Themen:

„Wir bringen dem Smartphone das Lesen bei“ war der Claim vor fast zehn Jahren – was ist seither passiert?

OCR: Optical Character Recognition

Mistral OCR

Zukunft des Programmierens

Anyline & die Automotive-Industrie

Heute kann ChatGPT sehen, hören, lesen – was bedeutet das für Anyline?

Restrukturierung des Teams



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.