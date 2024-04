Apple könnte demnächst Haushaltsroboter anbieten

Apple scheint nun auch noch in die Welt der Haushaltsroboter eintreten zu wollen. Laut einem Bericht von Bloomberg experimentiert der iPhone-Hersteller mit verschiedenen Varianten von „automatisierten Haushaltshelfern“. Doch während die Idee vielversprechend klingen mag, bleibt die Frage offen, ob und wann das Konzept die Produktionslinie erreichen wird.

Das Projekt, das laut Insidern noch in einer frühen Phase steckt, erforsche „verschiedene Möglichkeiten der Haushaltsautomation“. So würden Apple-Ingenieure an einem mobilen Roboter arbeiten, der den Nutzer:innen in ihrem Haus folgen kann. Des Weiteren soll das Unternehmen eine Kombination aus iPad und HomePod entwickeln, die die Ausrichtung des Bildschirms verändern kann. Das Display des Roboters soll außerdem in der Lage sein, menschliche Kopfbewegungen wie beispielsweise Nicken während FaceTime-Sitzungen zu imitieren.

Ein Geschirrspül-Roboter war ebenfalls Teil der Überlegungen von Apple. Jedoch wurden diese Pläne aufgrund technischer Herausforderungen vorerst auf Eis gelegt.

Apple vs Amazon

Die Entscheidung von Apple, sich in den Bereich der Haushaltsroboter vorzuwagen, kommt nicht allzu überraschend. Aktuell entwickeln auch andere Tech-Giganten ähnliche Produkte. Amazon zum Beispiel präsentierte 2021 seinen Haushaltsroboter „Astro“, der durch Räume rollen, Sprachbefehle entgegennehmen und Informationen auf einem Display anzeigen kann. Der Astro ist allerdings noch nicht weit verbreitet und wird nur zu einem hohen Preis angeboten.

Vor einigen Wochen hat Apple sein Autoprojekt nach rund einem Jahrzehnt Entwicklung und beträchtlichen Investitionen aufgegeben. Die Roboterentwicklung bei Apple begann im Rahmen dieses Autoprojekts und könnte nun von den bereits getätigten Investitionen und Erfahrungen profitieren, wie Bloomberg berichtet.

iRobot-Aktie stieg

Die Nachricht über Apples mögliche Pläne hatte auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Die Aktie des Robotersauger-Pioniers iRobot erlebte kurzzeitig einen Anstieg. Dies wurde teilweise auf die Spekulation zurückgeführt, dass Apple möglicherweise Interesse an einer Übernahme von iRobot hat, um sich dessen Namen und Knowhow im Bereich der Haushaltsroboter zu sichern.

Auch in einer aktuellen Stellenausschreibung von Apple wird deutlich über die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation gesprochen, die Robotik und Künstliche Intelligenz umfassen. Dies gewährt einen Einblick in die Ambitionen des Unternehmens in diesem Bereich. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie Apple seine Pläne weiterentwickeln wird.