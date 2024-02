Apple stellt Projekt für autonome Elektroautos ein, Musk feiert

Apple wird kein eigenes Elektroauto bauen. Wie Bloomberg berichtet, stellt der iPhone-Hersteller die „jahrzehntelangen Bemühungen“ nun ein und gibt damit „eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte des Unternehmens“ auf. Die Entscheidung wurde demnach am gestrigen Dienstag bekanntgegeben, auch Mitarbeiter:innen sollen davon überrascht worden sein. Zahlreiche Entlassungen könnten bevorstehen.

Das Unternehmen könnte Hunderte von Mitarbeitern aus dem Team entlassen, nachdem sämtliche Arbeiten an dem Projekt eingestellt wurden, will TechCrunch erfahren haben. Die „gute“ Nachricht: Viele Mitarbeiter:innen des Auto-Teams sollen in die Abteilung für künstliche Intelligenz wechseln. Diese Mitarbeiter:innen sollen sich auf generative KI-Projekte konzentrieren. Es werde aber auch Entlassungen geben.

Musk feiert Nachricht

Eine offizielle Stellungnahme von Apple steht indes noch aus. Elon Musk allerdings feiert die Nachricht bereits auf X: Er teilte einen Beitrag mit einem grüßenden Emoji und einer Zigarette.

Viele Meldungen, kein Apple Auto

Apple begann 2014 mit der Arbeit an seinem Autoprojekt, das intern als „Project Titan“ bezeichnet wird. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sollen rund 5.000 Mitarbeiter:innen mit dem Projekt beschäftigt gewesen sein. In den letzten zehn Jahren schwankte Apple jedoch immer wieder zwischen der Entwicklung eines rein elektrischen Tesla-Konkurrenten und einem vollständig autonomen Fahrzeug, Gerüchte gab es zuhauf und in regelmäßigen Abständen. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir noch über Gerüchte, das Apple-Auto werde frühestens 2028 auf den Markt kommen. Hyundai war eine Weile als Partner im Gespräch, später mit Kia dann eine Hyundai-Tochter (zum Artikel).

Schwieriges Marktumfeld

Nachdem es (noch) keine offizielle Stellungnahme seitens Apple gibt, kann über die Gründe für das Aus nur spekuliert werden. Fest steht aber, dass der Markt für Elektroautos generell schwierige Zeiten durchläuft. Die Verkaufszahlen haben in den letzten Monaten an Schwung verloren, hohe Preise und eine fehlende Ladeinfrastruktur halten viele Interessent:innen davon ab, auf vollelektrische Fahrzeuge umzusteigen. Toyota etwa hat seine Prognose für den Verkauf von Elektrofahrzeugen um fast 40 % gesenkt, Tesla die Preise für die eigenen Autos reduziert und Ford sogar die Produktion seines F-150 Lightning Elektro-Pickup-Trucks reduziert (zur Analyse). Apple dürfte nun vollständig auf den Markteintritt verzichten.