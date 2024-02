Apple Vision Pro: The Good, The Bad & The Ugly

Sie wurde zuerst gehyped, dann zerlegt: Die Apple Vision Pro ist nun auch erstmals in ÖSterreich gelandet und hat gleich Developer aus dem ganzen Land wie ein Magnet angezogen. Die große Frage: Was kann man mit der neuartigen VR-Brille eigentlich alles machen? Und was bedeuten die Apple-Restriktionen für Developer?

Mit dabei an vorderster Front: Florian Bauer von Engage Technology und Simon Auer, CEO des Software-Studios marqably – und mit den beiden diskutieren wir heute, wie gut die Apple Vision Pro wirklich ist. Die Themen:

Apple Vision Pro – die Hardware

Augensteuerung & Gestenerkennung

Passtrough: Die Brücke zwischen VR und AR

visionOS & Software

Fehlende Programmierschnittstellen

Was wird die Killer-App?

Werbe-Disclaimer:

Business zum Casual-Preis. Setze auf zuverlässiges und sicheres Hosting für deinen Webauftritt. Bis zum 04. März 2024 holst du dir bei world4you alle Business-Pakete zum sensationellen Preis von nur 10 Euro pro Monat im ersten Jahr. Warte nicht länger und nutze die Gelegenheit, um dein Business online zu bringen. Zuverlässiges Hosting, leistungsstarke Performance und erstklassiger Support:

Wage den nächsten Schritt auf world4you.com.

world4you – im Web daheim.

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.