Archer Aviation: Luftfahrt-Startup erhält 430 Mio. Dollar für Verteidigungsflugzeuge

Unternehmen aus dem Bereich der Verteidigungstechnologie boomen im Jahr 2024. Ein US-Startup, das an dieser Entwicklung teilhaben will, ist Archer Aviation. Das Luftfahrt-Jungunternehmen, das senkrecht startende und landende Flugzeuge (VTOL) baut, hat laut TechCrunch ein neues Defense-Programm gegründet und 430 Millionen Dollar eingesammelt. Die 2018 gegründete Jungfirma hat außerdem eine exklusive Partnerschaft mit dem Waffenhersteller Anduril unterzeichnet, um gemeinsam ein hybrides gas- und elektrobetriebenes VTOL-Verteidigungsflugzeug zu entwickeln.

Archer hat schon zwei Mrd. Dollar erhalten

Die Finanzierung kommt von den bestehenden Investoren Stellantis und United sowie von neuen institutionellen Investoren wie Wellington Management und 2PointZero, einer Investment-Holdinggesellschaft aus Abu Dhabi. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Archer auf fast zwei Milliarden Dollar. Archer will nun gemeinsam mit Anduril die neuen Flugzeuge in seinem Werk in Georgia bauen, wo es derzeit mit Stellantis zusammenarbeitet, um seine Midnight electric VTOLs ab diesem Monat in Serie zu produzieren. Archer plant, mit der Midnight ab 2025 Lufttaxinetzwerke aufzubauen.

Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer, erklärte gegenüber TechCrunch, dass sich die Unternehmen für den Bau eines Hybridfahrzeugs entschieden haben, um die für Verteidigungseinsätze erforderlichen Leistungssteigerungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlast zu berücksichtigen und gleichzeitig die Vorteile eines elektrischen Systems wie ein geringes Geräuschprofil und eine niedrige Wärmesignatur zu erhalten.

Neue Flugzeuge könnten auch bewaffnet sein

Anduril war in diesem Jahr führend bei der Finanzierung von Verteidigungstechnologien. Das Unternehmen hat im August eine Series F-Finanzierung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar aufgenommen, um die Produktion seiner autonomen militärischen Systeme auszuweiten. Anduril stellt bereits mehrere Luftfahrtsysteme her, darunter auch einigermaßen erschwingliche Drohnen, die das Unternehmen Berichten zufolge an die Ukraine verkauft hat, um den Kampf des Landes gegen Russland zu unterstützen. Aber die Software von Anduril soll die Hauptkomponente der Partnerschaft mit Archer sein.

Goldstein zufolge soll es möglich sein, die neuen Flugzeuge für militärische Zwecke zu bewaffnen, obwohl sie auch für Überwachungs-, Aufklärungs- und Rettungsmissionen dienen könnten. Er hofft, dass man erste Prototypen des Verteidigungsfahrzeugs im Jahr 2025 bauen kann. Archer war schon früher an Verteidigungsanwendungen beteiligt. Das Jungunternehmen, das im September 2021 an die Börse ging, gründete im vergangenen Jahr ein Beratungsgremium, um seine wachsenden Beziehungen zum Verteidigungsministerium zu unterstützen. Im August lieferte die Jungfirma ihr erstes Midnight-Flugzeug an die US Air Force zur Evaluierung im Rahmen eines Vertrags im Wert von bis zu 142 Millionen Dollar.