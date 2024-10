Investments in DefenseTech in Europa boomen seit Ukrainekrieg

Die anhaltenden Konflikte in Europa und dessen Umgebung haben zu einem Anstieg der Verteidigungsinvestitionen geführt. Dies hat wiederum eine Welle neuer Risikokapitalgeber hervorgebracht, die sich auf den boomenden Markt für DefenseTech der Region konzentrieren. Seit 2021 ist eine deutliche Zunahme der Aktivitäten in diesem Sektor zu verzeichnen, wobei 2024 mit Investitionen in Höhe von 531,6 Millionen Dollar über 16 Deals einen neuen Rekord aufstellte – mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2023. Das zeigt eine neue Analyse von Pitchbook.

Dieser Anstieg der Investitionen fällt zeitlich mit der Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022 und jüngst mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zusammen. Neben dem Anstieg der Risikokapitalinvestitionen haben sich neue Firmen etabliert, um vom signifikanten Wachstum des Sektors zu profitieren, darunter D3 Venture Capital aus der Ukraine, Scalewolf aus Litauen und Twin Track Ventures aus London.

Experten gefragt, um Wachstum voranzutreiben

Technologieinvestoren haben DefenseTech bisher gemieden – nicht nur wegen der damit verbundenen ESG-Risiken, sondern auch wegen der Schwierigkeit, staatliche Aufträge zu erhalten. Doch angesichts des Ukraine-Konflikts, der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und anderer geopolitischer Spannungen ist die nationale Sicherheit für Regierungen weltweit zur Priorität geworden.

Auch Dual-Use-Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können, wie z.B. GPS, stehen bei Startups in diesem Sektor stärker im Fokus. Das Auftauchen von Unicorns wie etwa Helsing im Bereich der Verteidigungstechnologie hat ebenfalls neue Investoren angezogen, so Mikolaj Firlej, Mitbegründer und Gesellschafter des Expeditions Fund.

Europas DefenseTech noch deutlich kleiner als in den USA

Obwohl die Investitionen wachsen, ist der europäische Markt für Verteidigungstechnologie noch deutlich kleiner als in den USA, wo der Transaktionswert in diesem Jahr laut PitchBook-Daten bei 2,4 Milliarden Dollar liegt. Nicola Sinclair, Gründerin und Gesellschafterin von Twin Track Ventures, glaubt, dass neue Manager der Schlüssel zur weiteren Erschließung des Wachstums im europäischen Verteidigungstechniksektor sind.

„Neue Manager spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Wachstums der Verteidigungstechnologie“, so Sinclair gegenüber Pitchbook. „Wir haben in der Regel ein tiefes Verständnis für die Technologie und kennen die Gründer. Meiner Meinung nach sind wir meist besser positioniert, um frühzeitig in einen Deal einzusteigen, der von einem größeren, generalistischen Fonds übersehen werden würde.“

Plattformen statt Pistolen

Die Gründung eines neuen DefenseTech-Fonds ist jedoch nicht ohne Herausforderungen, nicht zuletzt, weil das derzeitige Fundraising-Umfeld für neue Manager besonders schwierig ist. Laut dem PitchBook-Bericht über europäisches Risikokapital im 3. Quartal 2024 flossen fast zwei Drittel des von europäischen Risikokapitalgebern in diesem Jahr aufgebrachten Kapitals an erfahrene Firmen mit vier oder mehr Fonds – der höchste Prozentsatz seit einem Jahrzehnt.

Doch der Sektor selbst kann laut Firlej ein Hindernis bei der Kapitalbeschaffung sein, insbesondere wenn Risikokapitalgeber auf staatliche Stellen als Hauptquelle für LP-Zusagen angewiesen sind. Obwohl sich die Einstellung ändert, geschieht dies nicht schnell genug. Viele LPs haben immer noch strenge Kriterien dafür, was sie investieren können und was nicht, selbst wenn sie im Verteidigungssektor aktiv sind.