Paul Atkins: Was vom neuen SEC-Chef mit Krypto-Fokus zu erwarten ist

Die mächtige US-Börsenaufsicht SEC, die noch unter Gary Gensler einen wahren Kreuzzug gegen Krypto-Unternehmen wie Coinbase, Ripple oder Kraken führte, hat einen neuen Chef: Paul S. Atkins wurde als 34. Vorsitzender der Securities and Exchange Commission (SEC) vereidigt. Er wurde bereits am 20. Jänner 2025 von Präsident Donald J. Trump nominiert und am 9. April 2025 vom US-Senat mit 52 zu 44 Stimmen bestätigt.

Atkins tritt die Nachfolge von Gary Gensler an, dessen Amtszeit von einer Reihe von Klagen und Untersuchungen gegen Krypto-Unternehmen geprägt war. Atkins ist kein Unbekannter bei der SEC. Er war bereits von 2002 bis 2008 unter Präsident George W. Bush als Kommissar tätig. Nach seiner Zeit bei der SEC gründete er 2009 die Beratungsfirma Patomak Global Partners, die sich auf regulatorische Compliance und Risikomanagement spezialisierte und auch Krypto-Startups beriet.

Atkins hat zudem Erfahrung im Krypto-Sektor gesammelt, unter anderem durch die Mitentwicklung von Best Practices für digitale Vermögenswerte bei Patomak Global Partners und als Co-Vorsitzender der Krypto-Lobbygruppe Token Alliance von 2017 bis Ende 2024. Seine berufliche Laufbahn begann nach seinem Jurastudium an der Vanderbilt University bei der Kanzlei Davis Polk & Wardwell, bevor er in den 1990er Jahren Mitarbeiter der SEC-Vorsitzenden Arthur Levitt und Richard Breeden wurde.

Krypto-Regulierung als oberste Priorität

In seiner Anhörung vor dem US-Senat betonte Atkins, dass die Schaffung einer klaren regulatorischen Grundlage für digitale Vermögenswerte eine seiner obersten Prioritäten sein werde. Er kritisierte den bisherigen Ansatz der SEC als „unklar und nicht existent“, was Unsicherheit geschaffen und Innovationen gehemmt habe. Atkins plädiert für einen „rationaleren, kohärenteren und prinzipientreueren“ Regulierungsrahmen. Sein Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit anderen Kommissaren und dem Kongress Regeln zu schaffen, die Anlegerschutz gewährleisten und gleichzeitig Innovationen fördern.

Unter Atkins wird ein Wandel weg von der unter Gensler verfolgten „Regulierung durch Durchsetzung“ hin zu einer stärkeren Fokussierung auf die Schaffung klarer Regeln erwartet. Mögliche Änderungen könnten umfassen:

Klare Definitionen, welche digitalen Vermögenswerte als Wertpapiere gelten.

Eine größere Akzeptanz von Kryptowährungen als Anlageklasse, was möglicherweise den Weg für weitere Krypto-ETFs ebnen könnte. Aktuell gibt es in den USA etwa 70 Anträge für neue Krypto-ETFs, einschließlich solcher für XRP und Solana (SOL)

Fallenlassen von Untersuchungen gegen Krypto-Unternehmen und Stiftungen, unter anderem gegen Ripple, Ethereum usw. Nach dem Abtreten von Gensler wurden bereits die Verfahren gegen Coinbase, Consensys, Gemini und Uniswap eingestellt

Kontroversen und Bedenken

Atkins‘ Nominierung war nicht unumstritten. Kritiker wie Senatorin Elizabeth Warren äußerten Bedenken wegen möglicher Interessenkonflikte aufgrund seiner finanziellen Verbindungen zur Krypto-Industrie. Atkins hat Krypto-Investitionen von bis zu 6 Millionen Dollar offengelegt. Seine Beratungsfirma Patomak Global Partners beriet zudem Krypto-Unternehmen und ist als Gläubiger der zusammengebrochenen Börse FTX aufgeführt. Atkins hat angekündigt, seine Anteile an Patomak zu veräußern, will jedoch Käufer und Kaufpreis nicht offenlegen, was zusätzliche Fragen aufwarf.

In einem offiziellen Statement zum Amtsantritt gibt sich Atkins sehr unkonkret. Er wolle einfach die bisherige Mission der SEC weiterverfolgen, bei der es um „die Erleichterung der Kapitalbildung, die Aufrechterhaltung fairer, geordneter und effizienter Märkte und den Schutz der Anleger“ gehe. „Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, dass die USA der beste und sicherste Ort der Welt sind, um zu investieren und Geschäfte zu machen“, so Atkins.