Elon Musks AI-Chatbot Grok zeigt starkes Wachstum – DeepkSeek-Hype vorbei

Mit ChatGPT gibt es eine ganz klare Nummer 1 – doch dahinter ist ein ziemlich spannendes Rennen der AI-Tools entstanden. Wie eine Auswertung von aitools.xyz auf Basis von Zugriffsdaten auf die Web-Versionen bekannter KI-Chatbots zeigt, hat Grok von Elon Musks xAI den mittlerweile dritten Platz im Ranking ergattert. Der Zuwachs ist enorm, denn im März 2025 kamen noch einmal mehr als 100 Mio. monatliche Visits dazu.

„Grok verzeichnete einen enormen Anstieg von 105,40 Mio. Besuchen, ein Wachstum von 193,04 % im Monatsvergleich, und übertraf damit DeepSeek, Gemini und Claude, was es zum am schnellsten wachsenden Chatbot nach ChatGPT macht“, heißt es seitens einer Sprecherin von aitools.xyz. Das Unternehmen bezieht Daten von den Analyse-Diensten SEMrush und Ahrefs, um die monatlichen Visits einschätzen zu können. Achtung: Visits sind nicht zu verwechseln mit monatliche aktiven Nutzern. Ein User kann mehrere Visits pro Monat verursachen. Bekannt ist, dass ChatGPt bei 800 Mio. Usern liegen soll.

Grok ist der KI-Chatbot, den Elon Musks KI-Startup xAI mittlerweile als Standalone-App gegen ChatGPT am Markt platziert hat. War Grok zuerst nur direkt bei X integriert, kann man sich das KI-Tool mittlerweile als (teilweise kostenpflichtige) App holen. Zuletzt hat das Unternehmen hinter Grok, also xAI, sogar den Social-Media-Dienst X übernommen. Mit Grok-3 werkt eines der besten AI-Modelle im Hintergrund.

„ChatGPT bleibt mit 5,60 Mrd. monatlichen Besuchen führend und verzeichnet einen Zuwachs von 400 Mio. MoM, wodurch seine Position als beliebtester Chatbot im März 2025 weiter gefestigt wird“, heißt es weiter. Währenddessen scheint der Hype um den chinesischen Herausforderer DeepSeek vorbei zu sein. „DeepSeek verzeichnete einen monatlichen Rückgang von -145 Mio., was zu einem Rückgang des Traffics um 18,29 % führte und auf einen Verlust des Nutzerengagements im März im Vergleich zum Vormonat hinweist.“

Hier das aktuelle Ranking für den März 2025:

Rank Tool Category Monthly Visits MoM Change (Feb – March 25) MoM Change (Feb – March 25) Male User (%) Female User (%) Market Share (%) 1 ChatGPT Chatbots 5.60B 400.00M 7.69% 64% 36% 80.58 2 DeepSeek Chatbots 647.60M -145.00M -18.29% 72% 49% 9.32 3 Grok Chatbots 160.00M 105.40M 193.04% 39% 61% 2.3 4 Gemini Chatbots 154.30M 14.90M 10.69% 51% 49% 2.22 5 Claude Chatbots 128.90M 17.00M 15.19% 77% 23% 1.85 6 Microsoft Copilot Chatbots 114.30M 15.40M 15.57% 46% 54% 1.64 7 DeepAI Chatbots 39.50M -400.00K -1% 48% 52% 0.57 8 Chat Blackbox Chatbots 26.30M 2.50M 10.50% 57% 43% 0.38 9 Monica Chatbots 20.20M 1.90M 10.38% 48% 52% 0.29 10 Meta AI Chatbots 12.20M -100.00K -0.81% 66% 34% 0.18

Anmerkung: Für das Ranking wurde auf die Messung des Besucherverkehrs auf eigenständigen Websites konzentriert. Meta AI hat zwar eine eigene Website (https://www.meta.ai/), aber ein großer Teil der Nutzung findet direkt in den Meta-Apps statt, was sich nicht in den Besucherdaten der Website widerspiegelt.