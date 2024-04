Austrian Startup Monitor 2023: Analyse mit Markus Raunig und Karl-Heinz Leitner

Der Austrian Startup Monitor 2023 wurde vor kurzem veröffentlicht. Er ist der sechste Bericht in Folge und liefert die beste Datenquelle zur österreichischen Startup-Szene. Einerseits geht es um das Geschäftsumfeld der österreichischen Startups, andererseits auch um deren Perspektiven. Umgesetzt wurde die Erhebung von AustrianStartups, dem Austrian Institute of Technology und der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Talk: Markus Raunig, CEO von Austrian Startups und Studienleiter Karl-Heinz Leitner, Senior Scientist am Austrian Institute of Technology. Gemeinsam werden die Ergebnisse des aktuellen Austrian Startup Monitors analysiert:

Die Themen:

Idee des Austrian Startup Monitors

Startup-Datenbank seit 2010

Befragung der Startups

Top Findings

Gründungszahlen 2023 niedrig ausgefallen

Stagnierender Anteil weiblicher Startup-Founders

Green und Social Startups

Neuerfassung im AS-Monitor: Scaleups Definition und Einblicke

Höherer Anteil an internationalen Gründer:innen

Startup-Aufstellung pro Bundesland

Startups nach Branchen

Wünsche an die Politik: Lohnnebenkosten senken und Anreize für Risikokapital

Wünsche für AS Report 2024



