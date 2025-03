Austrian Startups Summit: Hochkarätig besetztes Klassentreffen der Founder-Szene

„For serious fools“: Am 1. April findet in der Ottakringer Brauerei in Wien eines der wichtigsten Events der österreichischen Startup-Szene statt: der Austrian Startups Summit. „Das jährliche Treffen der österreichischen Startup-Community bringt Startups, Scaleups, Business Angels, VCs, Innovatoren und Ökosystemakteure aller Couleur zusammen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Den Besuchern geboten werden eine Startup-Messe, ein Pitch-Event, direkte Kontaktmöglichkeiten in der Investor’s Lounge, Masterclasses, Networking-Möglichkeiten und eine Aftershow-Party. Auf der Bühne zu sehen sein werden einige der erfolgreichsten Gründer:innen aus Österreich, die national wie international große Erfolge erzielen konnten. Unter anderem mit dabei:

Kilian Kaminski, Founder, refurbed

Anna Pölzl, Co-founder & CEO, nista

Bernhard Niesner, Former Co-founder & CEO, Busuu

Hansi Hansmann, Chairman, Hans(wo)men Group

Eva Arh, Partner, 3VC

Andreas Klinger, Founder & Investor, Prototype Capital

Albert Ortig, Founder & CEO, NXAI

Petra Dobrocka, Co-founder & CCO, byrd

Werner Müller, Head of Startup Services at, FFG

Laura Raggl, Managing Partner, ROI Ventures

Johannes Braith, CEO & Co-Founder, Storebox

Lisa-Marie Fassl, Managing Partner, Fund F

Janice Goodenough, Founder & CEO, Hydrogrid

Maya Pindeus, CEO & Co-Founder, Another Earth

Markus Wagner, Investor, i5invest/i5growth

Kosima Kovar, CEO & Co-Founder, Viora

Stephanie Cox, Board AustrianStartups, Partner Ashoka

Christian Trummer, Chief Scientist & Co-Founder, Bitpanda

Marie Ringler, Vice President, European Forum Alpbach

Lisa Pallweber, Managing Partner, Hans(wo)men Group

Florian Haas, Director, EY

Florian Steinhart, Partner, Herbst Kinsky

Benjamin Džaferović, Co-Founder and CEO, Outecho

Markus Müller, Co-Founder, flinn.ai

Thomas Dötzl, Head of 3rd Party &. Small Enterprise, Drei Austria

Bernd Zimmermann, Leitung Geschäftsbereich, Microsoft 365 | Surface | M365 Copilot