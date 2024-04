AustrianStartups Summit 2024 soll neue unternehmerische Ära einläuten

Am 8. Mai 2024 findet im Wiener Semper Depot wieder der AustrianStartups Summit statt. Das Motto der Veranstaltung ist „The Dawn of a New Entrepreneurial Era“. Das Ziel von Organisator AustrianStartups ist also nicht weniger, als eine neue unternehmerische Ära in Österreich einzuläuten. Das etablierte Jahrestreffen der österreichischen Startup-Community soll alle Stakeholder und Interessenten an Startups zusammenbringen und vernetzen. Anmeldungen für das Event sind hier möglich.

„Kein Bullshit, keine Pessimisten, echte Gespräche“

AustrianStartups Co-Managing-Director Adrian Zettl hat hohe Ansprüche an das Event. „Der AustrianStartups Summit ist das, was das Pioneers Festival früher war, der eine Ort und Zeitpunkt, wo alle Gründer:innen, Investor:innen, Ökosystem-Player und Startup-Enthusiast:innen zusammenkommen. In die Hofburg haben wir es noch nicht geschafft, aber wir lieben das authentische Ambiente des Semper Depots.”

Zettl erklärt, warum man mit dem diesjährigen AustrianStartups Summit eine neue Ära beginnen will. „Nach unserem 10-Jahres-Jubiläum von AustrianStartups am Summit vergangenes Jahr wollen wir gemeinsam mit der Startup-Szene den nächsten Schritt machen, noch einmal einen Gang zulegen und noch bessere Rahmenbedingen schaffen. Im Kern heißt das für das Event – kein Bullshit, keine Pessimisten, echte Gespräche. Lernen von den Besten und starke Kontakte, die sowohl im Kleinen für jeden einzelnen als auch alle gemeinsam eine neue unternehmerische Ära beschließen sollen.“

AustrianStartups Summit fördert Entrepeneurship in Krisenzeiten

Das Event soll Bemühungen anregen, über das Jahr hinaus ein Klima und einen Ort für all jene zu schaffen, die glauben, dass sie eine Rolle in einer besseren Zukunft spielen können. Teilnehmende sollen dazu ermutigt werden, an echten Problemlösungen zu arbeiten, an große Träume zu glauben und diese auch umzusetzen. Gerade in Multi-Krisenzeiten sollen sich so Chancen zeigen. Eine große Rolle spielt dabei natürlich auch das Thema AI. In diesem Mega-Trend sieht AustrianStartups ebenfalls den Anfang eines neuen Zeitalters, in das man selbstbewusst schreiten möchte.

Mehr Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen, ist für AustrianStartups zur Zeit besonders wichtig. Denn laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor zeigen bestehende Startups zwar eine hohe Resilienz, jedoch flacht die Gründungsdynamik ab. Deswegen brauche die Szene einen Schub, um wieder mehr Neuheiten zu sehen. Ähnlich sehen das auch andere Key-Player der heimischen Startup-Community.

Wichtige Player der heimischen Startup-Szene beim Event

Für Speedinvest-CEO Oliver Holle hat der AustrianStartups-Summit hier eine zentrale Rolle auf diesem Weg inne: „AustrianStartups ist die wichtigste Stimme unsere Szene in Österreich und der Summit ist der wichtigste Treffpunkt für alle, die daran arbeiten, Startups in Österreich auf den nächsten Level zu heben. Für mich ist das wie ein Klassentreffen mit enormem Potential auf vielen Ebenen und ich freue mich schon sehr darauf.“

Neben Oliver Holle sind auch viele weitere große Player in der heimischen Startup-Szene beim Summit dabei. Unter anderem gehören dazu whatchado-Founder Ali Mahlodji, Forum-Alpbach-Chef Andreas Treichl und die Gründer:innen von Waterdrop, hokify, LIVIN farms, Fermify und Eversports. Zu den Highlights des Events gehören Masterclasses von Canva bis Microsoft, Fireside-Chats, der Startup-Marktplatz, Meetups, 1:1 Matchmakings mit Investor:innen, das große Wiener Startup World Cup Pitchevent und die abschließende Afterparty. Alle weiteren Infos zur Veranstaltung finden sich hier.