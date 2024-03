Austrosleep: Besserer Schlaf aus dem Salzburger Land

Das österreichische Startup Austrosleep, ansässig im Salzburger Land, will mit seiner Matratze die Schlafbranche aufmischen. Mit der „weltweit ersten Matratze mit drei unterschiedlichen Festigkeiten“ will Austrosleep eine maßgeschneiderte Lösung für erholsamen Schlaf bieten. Mit dem Fokus auf ökologische Werte und regionaler Produktion wollen sich die Gründer Klaus Einböck und Thomas Eisl von der Konkurrenz abheben und Investor:innen wie Katharina Schneider und Heinrich Prokop anwerben.

Austrosleep: Eine Matratze, drei Festigkeiten

Die Matratze vereint drei verschiedene Festigkeiten in einem Produkt und ermöglicht es den Kund:innen, diese individuell anzupassen. Dank eines Baukastensystems kann die Matratze je nach Bedürfnis konfiguriert werden, wodurch eine Fehlentscheidung vom Härtegrad ausgeschlossen wird. Um die Anordnung der Kerne anzupassen, kann die Matratzenhülle einfach mittels Reißverschlusses geöffnet werden.

Die „AS Premium orthopädische Matratze“ ist in der kleinsten Größe (80x200cm) zum Preis von 1.810 Euro erhältlich. Neben der Matratze bietet Austrosleep auch Decken, Nackenkissen, Topper und weitere Produkte an.

Nachhaltigkeit trifft Innovation

Die Matratzen von Austrosleep werden im Salzburger Land hergestellt, wo auch der Produktionspartner Elastica auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt. Durch den Einsatz umweltschonender Materialien und kurzer Transportwege will das Startup eine umweltfreundliche Produktion gewährleisten. Zudem kompensiert das Unternehmen seine Emissionen durch die Unterstützung globaler Klimaschutzprojekte. Mit diesem ökologischen Ansatz versucht das Unternehmen neue Maßstäbe in der Matratzenbranche zu setzen.

„Ich sehe da was, das könnte man wohl in die Höhe bringen das Ding“, meint Heinrich Prokop. „Ich tu mir nur schwer, das alleine zu tun“, gesteht er. Doch auch die anderen Business Angels sind an einem Deal interessiert, allen voran Katharina Schneider.

Die Gründer von Austrosleep treten am 26. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.