Bare Skin: Starkes Wachstum für Online Face Yoga im DACH-Raum

In den USA und in Japan boomt der Trend: Online Face Yoga verspricht eine natürliche Gesichtsverjüngung. Das Tiroler Beauty Startup „Bare Skin” hat Face Yoga nach Österreich gebracht und will dabei mehr sein als ein bloßes Workout für das Gesicht. Angeboten werden Online-Tutorials und Trainer:innenprogramme für Face Yoga. Das Marktpotenzial für Facelifting ist enorm: Laut der Gründerin Claudia Granig, beläuft es sich allein in Europa auf 3 Milliarden Euro. Sie sagt, es muss nicht immer Botox sein, denn Frauen können auch auf natürliche Weise etwas für ein jüngeres Aussehen tun. Das völlig aus Bootstrapping finanziert Beauty-Startup entstand aus einem Corona Projekt und lief so erfolgreich, dass sich Granig seit 2022 nur noch Bare Skin widmet und damit sehr erfolgreich zu sein scheint.

Startup Interviewer: Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Bare Skin: Wir sind das erste Online-Studio für Face Yoga, Gua Sha, Schröpfen und Beauty Taping. Claudia Granig, die Gründerin von Bare Skin, widmet sich der Verbreitung von Gesichtsyoga als natürliche Alternative zu Botox und Fillern. Ihr Online-Studio lehrt Frauen, wie sie durch alte Techniken und die Aktivierung der Gesichtsmuskulatur ein jüngeres Aussehen erlangen können, was neben kosmetischen Vorteilen auch das Wohlbefinden verbessert. Mit der Einführung eines Trainerausbildungsprogramms im März 2024 zielt Bare Skin darauf ab, Gesichtsyoga als wesentlichen Bestandteil der natürlichen Schönheitspflege zu etablieren und bietet Interessierten neue berufliche Perspektiven.

Wer ist im Gründungsteam?

Claudia Granig, Gründerin von Bare Skin, vertritt eine Philosophie, die natürliche Schönheit und Wohlbefinden priorisiert. Als erfahrene Gesichtsyogatrainerin hat sie umfassende Kenntnisse in Gua Sha, Schröpfen und Beautytaping erworben. Die Mission: Frauen zu helfen, ihre Schönheit natürlich zu verjüngen. Ihre Ausbildung bei führenden internationalen Expertinnen im Bereich Gesichtsyoga, kombiniert mit einem Hintergrund in Sportwissenschaft, ermöglicht es ihr, effektive Routinen anzubieten, die auf traditionellen TCM-Techniken basieren und sowohl die natürliche Schönheit als auch das Wohlbefinden fördern. Claudias Mission ist es, Frauen zu zeigen, dass ein strahlendes, selbstbewusstes Altern ohne invasive Eingriffe möglich ist. Gesichtsyoga bei Bare Skin bietet eine Alternative zu den herrschenden Schönheitstrends und unterstützt Frauen dabei, jede Lebensphase selbstbewusst und natürlich zu umarmen.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Während der Kurzarbeit in einem Großkonzern entdeckte die ambitionierte Mutter und Gründerin ihre Leidenschaft für Gesichtsyoga, Akupressur und Atemtechniken. Durch Ausbildungen im Ausland vertiefte sie ihr Wissen und startete mit einem kostenlosen Social Media Kanal, um ihr wertvolles Wissen zu teilen. Dies war der Beginn von Bare Skin – einem Online-Studio, das sich der Verbreitung alter Praktiken wie Gesichtsmassagen, Gua Sha, Schröpfen und Gesichts-Taping widmet. Seit April 2022 widmet sich Granig vollkommen Bare Skin und lehrt die Yoga-Techniken online. Das Online-Format erlaubt es unseren Teilnehmerinnen, flexibel von zu Hause aus zu lernen und Gesichtsyoga nahtlos in ihren Alltag zu integrieren.

Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Unser innovatives Konzept nutzt eine Online-Plattform, um Video-Kurse und Live-Sessions anzubieten. Dies ermöglicht es unseren Kundinnen, die Kurse flexibel von zu Hause aus zu absolvieren und Gesichtsyoga nahtlos in ihren Alltag zu integrieren. Die geografische Skalierbarkeit unserer Dienstleistung ermöglicht es uns, international tätig zu sein. Seit unserer Gründung haben wir bereits Zehntausenden Frauen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien diese Methoden beigebracht. Mit der Einführung eines Trainerausbildungsprogramms im März 2024 erweitern wir unsere Zielgruppe und bieten anderen Fachleuten die Möglichkeit, sich in Gesichtsyoga weiterzubilden. Dieser Schritt ermöglicht es uns, unser Geschäftsmodell sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich zu erweitern.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Bare Skin ist kein Tech-Unternehmen, sondern bietet bereits Jahrhunderte existierende Techniken über einen neuen, modernen Kanal an. Das Potenzial für Bare Skin im Beauty- und Wellbeing-Sektor ist äußerst vielversprechend, besonders betrachtet man den spezifischen Markt für Gesichtsverjüngung. Facelifts stellen in Europa bereits einen Markt mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro dar. Der zunehmende Face Yoga Trend in den USA und Japan unterstreichen zudem das enorme Potenzial für nachhaltige und natürliche Alternativen in diesem Segment. Diese Märkte haben gezeigt, dass ein wachsendes Kund:inneninteresse an Gesundheit und natürlichen Schönheitsbehandlungen besteht. Gesichtsyoga, unser Kernangebot, positioniert sich als innovative und kostengünstige Alternative zu teuren und invasiven Facelifts. Durch die Fokussierung auf natürliche Techniken zur Aktivierung der Gesichtsmuskulatur bieten wir eine Lösung, die nicht nur ästhetische, sondern auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Dies passt perfekt in den aktuellen Zeitgeist, der verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstfürsorge legt. Die Konkurrenz in diesem spezifischen Nischenmarkt ist noch überschaubar, was Bare Skin als Face Yoga Pionier im deutschsprachigen Raum, die Möglichkeit gibt, sich als Marktführer zu etablieren. Durch die gezielte Ansprache sowohl von Endverbraucher:innen als auch von Professionals mit unserem neuen Trainerausbildungsprogramm erweitern wir unsere Zielgruppe und stärken unsere Position im B2C- sowie im B2B-Segment.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Kund:innen wählen Bare Skin, weil sie eine wirksame, natürliche und zugängliche Lösung für Gesichtsverjüngung suchen, die sie bequem von zu Hause aus anwenden können. Unsere Kernkundinnen sind Frauen zwischen 25 und 60 Jahren, die über ein höheres Einkommen verfügen und großen Wert auf natürliche Schönheitspflege legen. Sie sind gut informiert, gesundheits- und umweltbewusst und bevorzugen Produkte und Dienstleistungen, die ihre Lebensqualität verbessern, ohne dabei auf invasive medizinische Eingriffe zurückgreifen zu müssen. Frauen mit diesem Profil sind häufig aktiv in sozialen Medien und nutzen das Internet zur Recherche von Gesundheits- und Schönheitsprodukten. Sie sind beruflich erfolgreich oder nehmen sich bewusst Zeit für ihre persönliche Pflege und Weiterbildung. Der Grund, warum sich unsere Kundinnen für Bare Skin entscheiden, liegt an unserer Pionierstellung im deutschsprachigen Raum. Als eine der ersten Anbieter von Online-Gesichtsyoga-Kursen in diesen Ländern bieten wir eine hohe Sichtbarkeit auf Plattformen wie Google, Instagram und YouTube.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investor:innen?

Bare Skin ist ein vollkommen bootstrapping-finanziertes Unternehmen und verfolgt das Ziel, das in den nächsten Jahren auch zu bleiben. Die Aufnahme einer Investorin oder eines Investors ist jedoch für das weitere Wachstum nicht kategorisch ausgeschlossen.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Bare Skin erzielt seine Einnahmen überwiegend aus dem Verkauf von Online-Video-Kursen für Endkonsument:innen und seit kurzem auch durch das Trainerprogramm, in welchem Face Yoga Trainer:innen ausgebildet werden. Zudem bieten wir in unserem eigenen Online-Shop verschiedene Produkte für die Face Yoga Praxis an.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Bare Skin konnte bereits im ersten Geschäftsjahr sechsstellige Gewinne verzeichnen. Durch unser B2C- Produkt wachsen wir sehr stark in Österreich und Deutschland. In weiterer Folge soll das vor kurzem gelaunchte B2B-Produkte bekannter gemacht und in dem Markt etabliert werden. Parallel erfolgt auch gerade der Ausbau des Services für den nicht deutschsprachigen Markt.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?