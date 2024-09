Be Founder: Neuer Startup-Accelerator für Migrant:innen

Sie wollen internationale bzw. Gründer:innen mit Migrationshintergrund dabei helfen, den DACH-Markt zu erobern: Der neue Accelerator Be Founder bietet Interessierten ein sechs Monate langes Programm, das einen umfassenden Lehrplan, der praktische Schulungen, reale Geschäftsaufgaben, Fundraising-Sitzungen und Networking-Veranstaltungen mit Branchenexperten umfasst.

„Be Founder setzt sich für die Förderung von Vielfalt und Inklusivität im Startup-Ökosystem ein. Das Programm bietet Stipendien für talentierte Unternehmer, die mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben, um sicherzustellen, dass kein vielversprechender Gründer zurückgelassen wird. Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission von Be Founder, eine lebendige und vielfältige Unternehmergemeinschaft in Österreich und darüber hinaus zu schaffen“, heißt es seitens Alireza Sohrabian, dem Gründer von Be Founders.

Unter den Mentoren und Experten, auf die die Teilnehmer:innen i Programm treffen können, sind Firas Saedaddin (AGA Group), Michaela Stephen (MATR) Kilian Kaminski (refurbed), Kambis Kohansal (Startup-Beauftragter der WKO), Jeannette Gorzala (Auf Ai spezialisierte Anwältin) oder Peter Blahowsky (AIT). Das Programm findet komplett online statt, d.h. eine Teilnahme aus der Ferne ist einfach möglich.

„Unser Traum ist es, eine Generation von fähigen internationalen Unternehmern in Österreich zu schaffen, die einen außergewöhnlichen Einfluss auf globale Herausforderungen haben und Österreich zu einer der wichtigsten Startup-Drehscheiben für internationale Unternehmer machen“, so Sohrabian weiter.

Die Kosten belaufen sich auf 825 Euro pro Monat für die ersten 30 Startups, wer sich das nicht leisten kann, der kann um ein Stipendium anfragen. Bewerbungen werden aktuell hier entgegen genommen.