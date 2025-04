Big Cheese Ventures: Gründer Ruschin und Kaslatter gehen (fast) getrennte Wege

2022 sind sie zusammen ins Investoren-Business gestartet, etwa drei Jahre später trennen sie sich wieder: Benjamin Ruschin und Mark Kaslatter, die gemeinsam Big Cheese Ventures aus Kreuzung aus Inkubator/Accelerator und einer M&A-Boutique betrieben, gehen nun wieder getrennter Wege. Kaslatter geht zum EnergyTech COR Energy World, während Ruschin zu der von ihm vor vielen Jahren mitgegründeten Firma WeAreDevelopers zurückkehrt.

Die beiden trennen sich aber nicht im Streit. „Wir haben etwas Erfolgreiches aufgebaut, und ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben“, so Kaslatter. „Aber als Unternehmer müssen wir uns ständig selbst hinterfragen: Mache ich die richtigen Dinge? Mache ich einen Unterschied? Deshalb freue ich mich, nach reiflicher Überlegung ankündigen zu können, dass ich mich erneut in ein völlig neues Gebiet stürze – ein Gebiet, das mich schon seit geraumer Zeit interessiert: Energie- und Klimatechnologien.“

Kaslatter wird künftig als Vorsitzender der Geschäftsführung und Equity Partner bei COR Energy World fungieren. Dabei handelt es sich um ein brandneues Startup rund um Armin Sageder, der vor vielen Jahren paysafecard mitgründete und später sein Unternehmen BGT zu einer Milliardenbewertung an PlayTech aus Israel verkaufte. Bei COR Energy World wird nun ein Heizsystem entwickelt, das durch rückstandsfreie Verbrennung von Biomasse sowohl Wärme als auch Strom erzeugt.

und in einem Haushalt bis zu 9 kW Wärme und 2,4 kW Strom liefern soll.

WeAreDevelopers setzt auf AI-Boom

Ruschin hat auch bei COR Energy World investiert, wird aber operativ zu WeAreDevelopers zurückkehren. Er wird dort als Executive Chairman das bestehende Führungsteam um Sead Ahmetovic (CEO), Rudi Bauer (CCO) und Thomas Pamminger (CPO) verstärken. „Mit dem AI-Boom stehen Developer und AI-Professionals mehr denn je im Zentrum unternehmerischer Innovation – und wir bieten den Zugang zu genau dieser Zielgruppe“, so Ruschin. „Unser Ziel ist es, WeAreDevelopers in den kommenden Jahren zur führenden Business-Plattform für Tech-Talente weltweit zu skalieren.“

WeAreDevelopers mit dem Flagship-Event, dem World Congress 2025 in Berlin, erreicht mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Entwickler:innen pro Jahr. Dieses Event sowie die B2B-Produkte rund um Recruiting, Employer Branding und Product Marketing sollen weiter ausgebaut werden.

Big Cheese Ventures wird als Marke vom Markt verschwinden, die GmbH dahinter allerdings noch einige Zeit weiter als Beteiligungsfirma, in der eine Handvoll Investments liegen, bestehen bleiben. Big Cheese investierte unter anderem in notarity, Froots oder Repark.